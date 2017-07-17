Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Gökçek: Siyasi liderlere suikast olabilir

“FETÖ’nün ölüm listesindeydim” diyen Melih Gökçek, örgütün bir siyasi lidere suikast yapabileceği iddiasında bulundu

Gökçek: Siyasi liderlere suikast olabilir

“FETÖ’nün ölüm listesindeydim” diyen Melih Gökçek, örgütün bir siyasi lidere suikast yapabileceği iddiasında bulundu

17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:56
Gökçek: Siyasi liderlere suikast olabilir
banner404

15 TEMMUZ darbe girişiminin yıl dönümünde, o geceyi anlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek “Ben darbe ihtimalini televizyonlarda söylüyordum. Çok büyük bir sürpriz oldu diyemem” dedi.
 
Gökçek, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:
 
Eve doğru yürürken üstümüzden uçaklar geçmeye başladı. Faruk Çelik’i aradım, ‘Sayın Bakanım n’oluyor?’ dedim. ‘Büyük ihtimalle darbe oluyor’ dedi. Hemen oğlum Osman’ı aradım, evde buluştuk. ‘Baba, ben televizyona çıkacağım’ dedi. ‘Bulurlar seni, telefonla bağlan’ dedim. ‘Yok. Bugün şehit olma günü. Hakkını helal et’ dedi ve gitti. O canlı yayına çıktı ben de telefonla bağlandım.
 
TWITTER’I AÇTIRDIM
 
Saat 23.00 sularında Başbakanlık Müsteşarı beni aradı. ‘Melih, Twitter’ı kapattık’ dedi. ‘Olur mu öyle şey? Bizim ihtiyacımız var. Hemen açın’ dedim. 2-3 dakika sonra açıldı. Birçok Tweet attım. Bu şekilde insanları sokağa çağırdım. İlerleyen saatlerde de birkaç kere Cumhurbaşkanımızla da telefonda konuşmamız oldu, ‘Ne olur buraya gelmeyin. Bunlar sizi havada da vurmaya kalkar’ dedim. O da gelmedi.
 
BENİ ÖLDÜRECEKLERDİ
 
Ben, darbe ihtimalini televizyonlarda söylüyordum. Çok büyük bir sürpriz oldu diyemem. Bunların rezaleti bekleniyordu. O an ‘Ya öleceğiz ya kalacağız’ diye düşündüm. Bizi yakalarlarsa öldürecekler. Bir albayın üstünden pusula çıktı. Dört kişinin ismi vardı bir tanesi bendim. Bundan sonra ancak bir suikast ihtimali olabilir; Sayın Cumhurbaşkanımıza ya da muhalefet liderine. Muhalefet liderine bir şey yaparsan, Türkiye’de ortalık karışır. Bu bir STK Başkanı’na da olabilir. Dikkat etmek lazım. Suikast dışında başka bir şey yapamazlar. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
FetöMelih Gökçek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim