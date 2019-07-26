Gökçek, Mansur Yavaş'ı eleştirmek istedi! Attığı tweet alay konusu oldu

ESKİ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla alay konusu oldu. Melih Gökçek, 21 Ağustos 2017 yılında paylaşılan bir gönderiyi alıntılayarak, yeniymiş gibi yorumladı. Gökçek söz konusu paylaşımla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirmeye kalktı.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN PAYLAŞIM

2017 yılında atılan, "Eskiden Melih Gökçek ve iş yaptırdığı şirketler hassastı. Şimdilerde en yoğun saatlerde yollar kesilir, yol tamiratları haftalar sürer oldu" şeklindeki bir paylaşıma Gökçek, "Umarım Mansur Yavaş'a oy verenler farkı fark etmeye başlamıştır" diye yazdı.

KENDİ YÖNETİMİNİ ELEŞTİRMİŞ OLDU

Tweet'in atıldığı dönemde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Gökçek, farkında olmadan hem kendi partisine hem de kendi yönetimine eleştiride bulunmuş oldu.