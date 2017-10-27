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Gökçek'in yerine o mu geliyor! Erdoğan'ın katıldığı nikahta ince mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Milletvekili Veli Seyda'nın oğlunun nikah şahitliğini yaptı. Nikahı ise, Melih Gökçek yerine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın kıyması dikkat çekti

Gökçek'in yerine o mu geliyor! Erdoğan'ın katıldığı nikahta ince mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Milletvekili Veli Seyda'nın oğlunun nikah şahitliğini yaptı. Nikahı ise, Melih Gökçek yerine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın kıyması dikkat çekti

27 Ekim 2017 Cuma 08:00
Gökçek'in yerine o mu geliyor! Erdoğan'ın katıldığı nikahta ince mesaj
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eski  AK Parti  Şırnak  Milletvekili  Abdullah Veli Seyda'nın oğlunun  Ankara'da gerçekleşen nikahında şahitlik yaptı.

KÜLLİYE'DEN SONRA NİKAH'IN YAPILDIĞI OTELE GEÇTİ

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulleri sonrası, Muhammed Seyda ve Kübra Bedevioğlu çiftinin nikah töreni için  Sheraton Otel'e geçti.

NİKAHI KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI KIYDI

Nikahın kıyıldığı otel,  Çankaya Belediyesi alanında olmasına ve bu tür protokol nikahlarını  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı  Melih Gökçek'in kıymasına rağmen, bu nikahı  Keçiören Belediye Başkanı  Mustafa Ak kıydı.

ERDOĞAN VE AKSU ŞAHİT OLDU

Nikahta,  Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı  İsmail Kahraman ve eski İçişleri Bakanı  Abdülkadir Aksu çiftin nikah şahidi oldu.

GÖKÇEK'İN YERİNE MUSTAFA AK MI GELİYOR

CHP'li  Çankaya Belediyesi'ne bağlı bir bölgedeki nikahı,  Ankara'nın diğer ucundaki  Keçiören Belediye Başkanı'nın kıyması, akıllara "Gökçek'in yerine Ak mı geliyor sorularını getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle istifa edeceğini açıklayan ve bu cumartesi de istifa dilekçesini verecek olan  Gökçek'in yerine üç isim öne çıkıyordu.  Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tirkayi, Keçirören Belediye Başkanı  Mustafa Ak veya  Sincan Belediye Başkanı  Mustafa Tuna'nın, önümüzdeki hafta  Gökçek'in koltuğuna oturması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
şırnakAK PartiAbdullah Veli SeydaRecep Tayyip ErdoğanPolitikaGüncel
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