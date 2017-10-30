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Gökçek'in yerine göreve başladığı gün, kara haberi aldı

Melih Gökçek'in istifası üzerine, yasa gereği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na vekalet eden Ali İhsan Ölmez, vekalete başladığı gün, kız kardeşi Şükran Ölmez'i kaybetti

Gökçek'in yerine göreve başladığı gün, kara haberi aldı

Melih Gökçek'in istifası üzerine, yasa gereği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na vekalet eden Ali İhsan Ölmez, vekalete başladığı gün, kız kardeşi Şükran Ölmez'i kaybetti

30 Ekim 2017 Pazartesi 12:55
Gökçek'in yerine göreve başladığı gün, kara haberi aldı
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MELİH Gökçek'in istifa etmesinin ardından yasa gereği, Meclis Birinci Başkanvekili olması nedeniyle,  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, yeni başkan seçilene kadar vekalet edecek olan Ali İhsan Ölmez, aynı gün kardeşinin acı haberini aldı.

KARDEŞİNİ TOPRAĞA VERDİ

Ölmez, dün kardeşi için son görevini yerine getirerek,  Sivas'taki cenaze namazına katıldı. Kardeşini toprağa veren Ölmez'i, yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

ERDOĞAN'IN DAVETİNE KATILAMAMIŞTI

Beyne giden damarların, pıhtı atması sonucu tıkanmasıyla hayatını kaybeden kardeşinin cenazesine katılmak için  Sivas'a gitmesi nedeniyle, Ölmez, dün  Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamındaki  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik kabulüne de katılamamıştı. Ölmez'in yerine  Cumhurbaşkanı'nın tebrik kabulüne, Başkan Vekili Ali Gökşin katılmıştı.

Ölmez, bugün görevinin başına döndü.

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