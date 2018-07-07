Gökçek'in "Tecavüz" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

ODTÜ'deki mezuniyet töreninde açılan ve üzerinde "Tecavüze sebep olan şeyler" yazan pankartın fotoğrafını paylaşıp "İlk dördünü yapmayın" notunu düşen Gökçek, tepki çekti

Gökçek'in "Tecavüz" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
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ESKİ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından paylaştığı 'tecavüz' tweeti büyük tepki topladı.

ODTÜ MEZUNİYETİNDE AÇILAN PANKARTI PAYLAŞTI

Melih Gökçek, Twitter adresinden tepki toplayan bir tweet attı. ODTÜ'de dün gerçekleştirilen mezuniyet töreninde açılan ve üzerinde "Tecavüze sebep olan şeyler" yazan pankartın fotoğrafını paylaştı.

"MADEM NEDENİNİ BİLİYORSUNUZ..."

Pankartta yer verilen, "Gece dışarı çıkmak, mini etek giymek, sarhoş olmak, cilveleşmek" ve "Tecavüzcü" seçeneklerini gören Gökçek, attığı tweetinde, "Madem nedenini biliyorsunuz, siz de ilk dördünü yapmayın yapanlar salak mı" ifadelerini paylaştı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Kısa sürede çok sayıda yorum alan paylaşımı bazı sosyal medya kullanıcıları sert sözlerle eleştirdi.

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