Gökçek'in kanalında sunucunun maaş isyanı! Bakan Albayrak'a seslendi

GÖKÇEKLERİN sahibi olduğu Beyaz TV'de yayımlanan 'Uyan Türkiyem' programının sunucusu Tahir Sarıkaya, Kızılay Genel Müdürü'nün aldığı maaşı eleştirerek Albayrak'a "Bu işe el atın" çağrısında bulundu.

"MAAŞI 26 BİN LİRAYA YÜKSELMİŞ"

Tahir Sarıkaya şu ifadeleri kullandı: "Şimdi Cumhuriyet gazetesinin bir haberi vardı. Cumhuriyet gazetesi diyor ki; Kızılay Genel Müdürünün maaşı 2016 yılında 9 bin 988 liraymış. Ve 26 bin 50 liraya yükselmiş. Bakın Kızılay Başkanı buradan size sesleniyorum. Haberimi yalanlayabilirsiniz. Bu televizyon size de açık. Ama hala bir açıklama gelmedi. Yazıktır, günahtır eğer bu haber doğruysa. Bu ülkeden ekonomik sıkıntı var diyoruz, kriz var diyoruz. Kamunun da bu işe el atması gerekmiyor mu? Sayın Berat Albayrak, sizden istirham ediyorum bu çıkan haberlere açıklık getirin."

"BU KADAR MAAŞLAR YAZIKTIR, GÜNAHTIR"

"Kızılay saygın bir kurum, ben her şeye rağmen Kızılay'a gideceğim yine kan vereceğim" diyen Sarıkaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Kızılay eski bir kurum, Türkiye Cumhuriyeti'nin kan damarı. Bu nedenden dolayı yazıktır günahtır, bu kadar maaşlar. Bu ülkede 2 bin lirayla zor geçinen insanlar varken bir Kızılay Genel Müdürü'nün 26 bin lira maaş alması vicdanla eşit değil."