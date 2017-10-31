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Gökçek'in istifası sonrası, yeni başkanın seçileceği tarih belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni başkanı seçmek için 6 Kasım'da toplanacak

Gökçek'in istifası sonrası, yeni başkanın seçileceği tarih belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni başkanı seçmek için 6 Kasım'da toplanacak

31 Ekim 2017 Salı 10:35
Gökçek'in istifası sonrası, yeni başkanın seçileceği tarih belli oldu
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ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in isitifası sonrası yerine kimin gelecği konuşuluyor. Yeni başkanın seçimi için tarih belli oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis yeni başkanı seçmek için 6 Kasım'da toplanacak.

Ayrıntılar gelecek...

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AnkaraMelih GökçekIsitifa
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