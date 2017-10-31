Gökçek'in istifası sonrası, yeni başkanın seçileceği tarih belli oldu

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in isitifası sonrası yerine kimin gelecği konuşuluyor. Yeni başkanın seçimi için tarih belli oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis yeni başkanı seçmek için 6 Kasım'da toplanacak.
Ayrıntılar gelecek...
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