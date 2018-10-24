Gökçek'in adaylık iddialarına Ahmet Hakan'dan 3 kelimelik yorum

YEREL seçimlerde MHP ve AK Parti arasındaki ittifakın sona erdirilmesinden sonra MHP'den önemli bir adım geldi. MHP'nin Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Melih Gökçek'i düşündüğü ileri sürüldü. Gökçek'in Twitter üzerinden sıkça atıştığı gazeteci Ahmet Hakan ise ''Melih Gökçek ahahaha'' diyerek bu iddiayı yorumladı.

MELİH GÖKÇEK'İN ADAYLIĞI

CNN Türk'ün aktardığına göre, MHP kaynaklarının "Ankara için Gökçek'i düşünüyoruz" dediği ve kararın "Gökçek'in cevabına bağlı" olduğunu söylediği bildirildi. Öte yandan Gazeteduvar'a konuşan MHP içinden kaynaklar söz konusu gelişmeyi doğruladı. Kulislere yansıyan bilgilere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirdi. İkilinin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği ifade edildi.

AHMET HAKAN'DAN YORUM

Melik Gökçek'in aday olabileceğini duyan gazeteci Ahmet Hakan, sosyal paylaşım platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda ''Melih Gökçek ahahaha''