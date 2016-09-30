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Gökçek, fuhuş kartvizitlerine savaş açtı!

Başkentin cadde ve  sokaklarında görüntü ve çevre kirliliğine neden olan fuhuş amaçlı kartvizitler,  duyarlı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye  Başkanı Melih Gökçek, bu konuda belediye ve emniyet iş birliğiyle etkili bir  mücadele başlatacaklarını söyledi

Gökçek, fuhuş kartvizitlerine savaş açtı!

Başkentin cadde ve  sokaklarında görüntü ve çevre kirliliğine neden olan fuhuş amaçlı kartvizitler,  duyarlı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye  Başkanı Melih Gökçek, bu konuda belediye ve emniyet iş birliğiyle etkili bir  mücadele başlatacaklarını söyledi

30 Eylül 2016 Cuma 12:40
Gökçek, fuhuş kartvizitlerine savaş açtı!
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ANKARALILAR, özellikle yoğunluk olan bölgelerde karşılaşılan fuhuş  kartvizitleri konusunda caydırıcı yasal düzenlemenin yapılmasını talep etti. 
 Konuya ilişkin AA muhabirlerine açıklamada bulunan Gökçek, "Bunu  yapanlara maddi ceza vermenin haricinde herhangi bir yaptırım yok. Kanunlarda bu  konuda çok ciddi anlamda değişiklik yapılmasını bekliyoruz. Arzumuz o ki biz de  bunun karşılığında caydırıcı olabilelim. Yakalayıp da vereceğiniz para cezaları  onları bu işten caydırmıyor." dedi. 
Bu konuda ciddi anlamda yasal düzenleme yapılması gerektiğini  vurgulayan Melih Gökçek, başta Kızılay ve Ulus bölgesi olmak üzere Başkent  sokaklarına atılan kartvizitler hakkında vatandaşlardan çok sayıda şikayet  aldıklarını dile getirdi. 
  "Artık MOBESE kameraları da devreye girecek" 
Uzun zamandır sokaklara cinsel içerikli kartvizitleri atanlarla  mücadele ettiklerini vurgulayan Gökçek,  suçluların tespitinde de zorluklar  yaşandığına dikkat çekti. 
 Melih Gökçek, "Kartları atarken suçüstü yapacaksınız, başka bir şekli  yok, ama öyle zannediyorum artık MOBESE kameraları da devreye girecek. Polisle  birlikte bu konuda daha ciddi bir mücadele yapma durumu olacak." ifadesini  kullandı. 
 Ankara Valisi Ercan Topaca'nın da bu konuda hassas olduğunu belirten  Gökçek, şöyle devam etti: 
"Bundan sonra belediye ve emniyet görevlileri bunlara karşı eskiden  olduğundan çok daha fazla mücadele edecek. Önümüzdeki günler içerisinde bu yoğun  mücadeleyi göreceksiniz. Temenni ederim ki vazgeçirelim. Tabi her işte  caydırıcılık, ceza ile olur. Yani trafik cezalarınız düşükse kimse trafik suçu  işlemekten korkmaz ama trafik cezanız yüksekse herkes o suçtan vazgeçer." 
"Cezanın katlanarak gitmesi lazım" 
 Melih Gökçek, cezaların caydırıcılık taşımasının, söz konusu suçu  önlemekte önemli olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: 
"Geçmişte Ankara'nın her tarafına kaçak hafriyat dökülüyordu. Yetki  belediyede değildi. Yakalandığı zaman cezası düşük olduğu, Kabahatlar Kanunu'na  göre ceza verildiği için hiçbir caydırıcılığı yoktu. Kişi yakalanıyor, cezasını  verip geçiyordu. Çünkü aldığı paranın yanında verdiği ceza çok küçük kalıyordu.  Ama şimdi biz özellikle çevre cezalarını ağırlaştırdığımız, 5 bin liradan 48 bin  liraya kadar cezalar yazmaya başladığımız için 'bıçakla kesilir gibi' kesildi bu  olay. Yani çok ağır cezalar olması lazım. Para cezası verilecekse, her  yakalandığında cezanın katlanarak gitmesi lazım. 10 bin, 20 bin, 30 bin, 50 bin  gibi. Caydırıcı olması lazım. O ticareti yapan kişinin o işten aldığı parayla,  bizim yazdığımız cezayı mukayese ettiğiniz zaman hiç kıymeti harbiyesi yok."
 Vatandaş fuhuş kartlarından rahatsız 
 Duyarlı vatandaşlar, sosyal medyada gençlerin "Ankara'nın doğal bitki  örtüsü" şeklinde esprilerine konu olan cinsel içerikli "fuhuş kartvizitleri"nden  duydukları rahatsızlığı dile getirdi. 
 Kartların hem çevre kirliliğine hem de ahlaki yozlaşmaya sebep  olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden soruna en kısa zamanda çözüm  bulmalarını istedi.
 "Müslüman bir ülkedeyiz, yakışmıyor"
  Ümmü Gülsüm Karadoğan isimli vatandaş, kartvizitlerin özellikle  öğrencilere kötü örnek olduğunu söyledi. 
Bunları dağıtanlara, sokaklara, kaldırımlara atanlara ceza kesilmesini  isteyen Karadoğan, "Bu telefon numaralarından bir şekilde oralara ulaşılabilir.  Ankara'da bir sürü üniversite var. Dışarıdan gelen birçok erkek ve kız öğrenci  var. Gençleri korumak gerekir. Müslüman bir ülkedeyiz, yakışmıyor." dedi. 
Ümmü Gülsüm Karadoğan, kartlarla ilgili yaşadığı bir olayı ise şöyle  anlattı:
   "Ulus Rüzgarlı Sokak tarafına giderken bir iki erkek öğrenci dikkatimi  çekti. 'Arayalım' diye konuşuyorlardı. Anlattım, 'Çocuğum gitmeyin, etmeyin,  günahtır' dedim. Sonra, 'ne kadar azalırsa kardır' diyerek topladım. Bir  beyefendi, 'Siz kapalısınız, bunları neden topluyorsunuz' dediğinde, 'daha az  kişinin eline geçsin diye düşündüm' dedim." 
 "Eşinize bakmaya utanıyorsunuz" 
Kartların aileler için rencide edici olduğunu kaydeden ve adını  açıklamayan emekli polis memuru ise "Düşünün kızınız, eşiniz, çocuklarınızla  gidiyorsunuz sokakta. Yere baktığınızda utanıyorsunuz. Eşinize bakmaya  utanıyorsunuz. Kamera sistemlerinden bunları kim yapıyorsa çok çabuk tespit  edebileceklerini düşünüyorum. Ankara'nın göbeğinde bunların olması gerçekten çok  garip. Büyükşehir istese anında çözüm üretebilir." diye konuştu. 
Şirin Aktaş isimli vatandaş da kartların yollara atılmasını hiç uygun  bulmadığını vurgulayarak, bunların ne kartı olduğunu soran çocuğuna durumu  anlatmakta zorluk çektiğini kaydetti. 
 "15-18 yaşlarındaki gençlere para karşılığında dağıttırılıyor" 
 Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir lokantada otopark görevlisi olarak  çalışan Selim Baran, kartların, yaşları 15-18 arasındaki gençlere para  karşılığında dağıttırıldığını ifade ederek, "Geliyorlar, ceplerinden atıyorlar.  İnsanlar aileleriyle geçemiyor, utanıyorlar. Akşama kadar atıp atıp gidiyorlar.  Köprünün üzerine çıkıyor adam, yüzlerce, binlerce aşağıya atıyor. Polis bir kez  Selanik Caddesi'nde yakaladı. Çevreyi kirletmekten 70 lira ceza yazıp  gönderiyorlarmış." şeklinde konuştu.
 
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Son Güncelleme: 30.09.2016 14:59
Anahtar Kelimeler:
GökçekFuhuş Kartvizitlerine Savaş Açtı!Melih Gökçek
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