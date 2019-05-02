Gökçek'den zehir zemberek sözler! 'Sen bir yalancısın...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapılan saldırı sonrası durumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'e yapılan yumurtalı saldırı ile kıyaslayan Nevzat Uçak'a, Melih Gökçek'ten çok sert yanıt geldi.

"Sen bir yalancısın"

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Melih Gökçek, Nevzat Uçak'ın yazısına cevaben, "Sen bir yalancısın. Birincisi yumurta olayı örgüt işi idi. Çubuk işi spontone gelişen bir iş idi. İkisi örgütsel açıdan mukayese edilemez. İkincisi İzmir cadde suçluları mahkum edildi ama cezaları ertelendi. Yani hapse girmediler. Derhal özür dile uçak." ifadelerini kullandı.