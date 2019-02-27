Gökçek: CHP'liler, adaylar belli olduktan sonra psikoloğa gitmeye başladı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "CHP'liler psikoloğa gitmeye başladı" dedi.

Gökçek: CHP'liler, adaylar belli olduktan sonra psikoloğa gitmeye başladı
banner404

CHP'li Barış Yarkadaş'ın açıklamalarını gündeme getiren Melih Gökçek, "Şimdi CHP'lilerin Kılıçdaroğlu'na ders vermek için DSP'ye yöneldiğini söylüyorum diye, Gökçek bizle kafa buluyor dediniz değil mi? Bakın CHP milletvekili Barış Yarkadaş ne söylüyor ‘CHP'liler CHP adayları belli olduktan sonra psikoloğa gitmeye başladı.' Hadi CHP'liler buna ne denecek?" dedi. ​Gökçek'in paylaştığı videoda, Barış Yarkadaş'ın "CHP'nin politikaları, aday belirleme yöntemleri, ortaya koyduğu adaylar çıkınca iyice CHP seçmeninde soğuma oldu. CHP'nin bu konuda bir çözüm aradığını, hatta Psikiyatristler Derneği'ne gittiğini gördük" ifadelerini kullandığı görülüyor. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Erdoğan: Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı...
Erdoğan: Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı...
  1. POLİTİKA

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479