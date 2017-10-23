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Gökçek Beştepe'de Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e randevu verdi. Saat 16.00'da Beştepe'ye gelen Gökçek, “En büyük projem” dediği Ankapark’ın bitirilmesi sürecinde aktif olarak yer almak isteyecek. Ayrıca “Gökçekli ve Gökçeksiz Ankara” başlıklı kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını da Cumhurbaşkanı'na götürdü. Erdoğan-Gökçek görüşmesi saat 17:50 civarında sona erdi

Gökçek Beştepe'de Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e randevu verdi. Saat 16.00'da Beştepe'ye gelen Gökçek, “En büyük projem” dediği Ankapark’ın bitirilmesi sürecinde aktif olarak yer almak isteyecek. Ayrıca “Gökçekli ve Gökçeksiz Ankara” başlıklı kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını da Cumhurbaşkanı'na götürdü. Erdoğan-Gökçek görüşmesi saat 17:50 civarında sona erdi

23 Ekim 2017 Pazartesi 19:09
Gökçek Beştepe'de Erdoğan ile görüştü
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EKİM ayı başından beri istifa edeceği konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifa tarihi belirsizliğini koruyor. Melih Gökçek'in istifa etmeden önce son bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istediği iddia ediliyordu. Bu son görüşmenin bugün olması bekleniyordu. 

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökçek'e randevu verdi.  Melih Gökçek saat 16.00'da Beştepe'ye geldi. Görüşme saat 17:50 civarında sona erdi. Gökçek saat 17:55'te Beştepe'den ayrıldı.

ANKAPARK'IN BİTİRİLMESİNİ İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son bir görüşme yapmadan istifa etmeyen Melih Gökçek’in, bugünkü randevuda ne anlatacağı merak ediliyordu. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Gökçek, “En büyük projem” dediği Ankapark’ın bitirilmesi sürecinde aktif olarak yer almak istedi.

Başkan Gökçek, Erdoğan ile son randevusuna geçen haftadan beri hazırlanıyor. Belediye bürokratlarından devam eden projelerin son durumlarıyla ilgili bilgi isteyen Gökçek, bunları Cumhurbaşkanına sunmak için bir dosyada  topladı. Ancak Gökçek için bu projeler içinde en önemlisi Ankapark. Gökçek’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 23 Nisan’da açılacağını duyurduğu Ankapark’ın bitirilme sürecinde yer almak istediği talebini ileteceği öğrenildi. Ayrıca dünyada bu tür büyük park projelerine devlet desteğiyle yapıldığına dair örnekler sıralayıp, projenin uzamasının nedeni olarak devlet desteği olmayacağını söylediği iddia edildi.

ANKET SONUÇLARINI DA SUNDU

Gökçek’in ayrıca “Gökçekli ve Gökçeksiz Ankara” başlıklı kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını da Cumhurbaşkanı'na götürdüğü ifade edildi.

GÖRÜŞMEYİ BEKLERKEN GÖKÇEK'E KÖTÜ HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son bir kez görüşmeye hazırlanan Melih Gökçek’e kötü bir de haber geldi. Hükümet, Gökçek'in 'Hayalim' dediği Ankapark’ın bulunduğu Atatürk Orman Çiftliği arazisinden yararlanma hakkını 10 yıldan 30 yıla çıkaran yasal düzenlemeden vazgeçti. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gökçek’in büyük heyecanla beklediği yasa değişikliği hükümet önergesiyle tasarıdan çıkarıldı. 

Tasarının 6.maddesiyle Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak bir protokolle Ankapark için Ankara Büyükşehir Belediyesi lehine tesis edilen intifa hakkı süresi 10 yıldan 30 yıla çıkarılıyordu.

Ancak verilen önergeyle bu değişiklik tasarıdan çıkarıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanAnkara Büyükşehir Belediye BaşkanıMelih Gökçek
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