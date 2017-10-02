Gök gürültülü sağanak uyarısı

METEOROLOJİ 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;" Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir"denildi.

Sıcaklıkların 1-3 derece arasında azalacağını da bildiren merkez, rüzgarın ise yer yer orta kuvvette esmesi beklendiğini aktardı.