Göğüs göğüse çatışma!

TUNCELİ'DE yürütülen operasyonlarda 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilirken biri de yaralı olarak yakalandı. Tunceli Nazimiye’deki Kadısırtı Dokuzyakalar adı verilen bölgede gerçekleştirilen operasyonda, Mehmetçiğin göğüs göğüse çarpıştığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, uzman çavuşun rütbesinden giren kurşunun kolun diğer tarafından çıktığı görülüyor.

Bir başka fotoğrafta ise Mehmetçiğin kullandığı HK33 piyade tüfeğini delen mermi görünüyor. Bu iki fotoğraf, PKK’lı teröristlerde 5-10 metre içinde, dağlık arazide çok çetin çatışmaların yaşandığını ortaya çıkartırken komandollar zayiat vermeden operasyonu tamamladı.

Soylu anlatmıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dönemdeki terör operasyonlarını şöyle anlatmıştı: “Dün Şemdinli’deydim. Derecik’te Irak sınırında. Bizim buradaki karakol noktamızla, Irak sınırının arası yaklaşık 50 metre, bazı yerlerde 20 metre. Irak tarafından, oradaki kamplardan gelmek suretiyle, oradaki evlatlarımıza hain bir eylem yapma planını gerçekleştirmeye çalışan terörist gruplarla, dün duyduklarım; güvenliği sağlayan evlatlarımızın anlattıkları tüylerimi diken diken etti. Göğüs göğüse mücadele etmişler ve sisten istifade ederek biraz da orada hafif bir ağaçlık da var, ağaçlıktan da istifade ederek böyle bir sızma gerçekleştirmek istemişler. Ama tarihi bir cevap aldılar. Hem ülkemizin gücünü, hem Mehmetciğimizin, hem oradaki güvenlik kuvvetlerimizin gücünü net bir şekilde gördüler.”