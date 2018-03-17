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Göçmenleri taşıyan bot battı: 14 ölü

Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı. Olayda dördü çocuk 14 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artabileceği belirtiliyor

Göçmenleri taşıyan bot battı: 14 ölü

Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı. Olayda dördü çocuk 14 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artabileceği belirtiliyor

17 Mart 2018 Cumartesi 12:57
Göçmenleri taşıyan bot battı: 14 ölü
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EGE Denizi'nde kaçak göçmen taşıyan botun batması sonucu 14 kişinin hayatını kaybetti. 

Yunan basınına göre, Didim yakınlarındaki Eşek (Agothinisi) Adası açıklarında yaklaşık 20 kişiyi taşıyan botun batması sonucu biri kadın, dördü çocuk toplam 14 kişinin cesedine ulaşıldı. 

Yunan Sahil Güvenliği ve AB sınır koruma ajansı FRONTEX'e bağlı gemi ve helikopterlerle yürütülen arama kurtarma çalışmalarında üç kişinin sağ olarak kurtarıldığı kaydedildi. 

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Son Güncelleme: 18.03.2018 00:18
Anahtar Kelimeler:
EgeFrontexBot BattıGöçmen
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