Göçmen kuşlar 'ölmesin' diye 4 milyon lira harcadılar

ÇAMLIBEL Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) elektrik dağıtım kalitesinin iyileştirilmesine yönelik saha operasyonları sırasında çevreyi, hayvanları da korumaya özen gösteriyor. Faaliyet bölgesinde, Anadolu Dağ turnalarının çokça bulunduğu yerlerdeki elektrik dağıtım hatlarına, hat izolasyonu ve kuş koruma aparatı montajı yaparak hem kuş ölümlerini hem de elektrik kesintilerini önlüyor.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta toplumu geliştirme, doğayı korumaya yönelik sorumluluk bilinciyle hareket eden ÇEDAŞ, kuş göçleri için büyük öneme sahip bu bölgenin özelliklerini dikkate alarak doğal hayatı korumak için elektrik iletim hatlarına izolatör aparatlar yerleştirdi.

Konu hakkında açıklama yapan ÇEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Özgür Alpaslan Sivas, Tokat ve Yozgat'ın göçmen kuşlar ve diğer kuş türleri açısından zengin bir popülasyona sahip olduğunu belirterek, "Bu popülasyon 52 bin kilometrekare alanda 40 bin kilometre havai enerji nakil hattına sahip bir elektrik şirketi olarak zaman zaman abonelerimiz ve bölgede yaşayan kuşlar için olumsuz sonuçlar doğruyor. Özellikle enerji nakil hatlarındaki tellere konan göçmen kuşların ve diğer kuş türlerinin akıma kapılarak ölmeleri, sebebiyle oluşan elektrik arızaları ise elektrik kesintilerine neden olarak abonelerimizi olumsuz etkiliyor. Bu nedenle 2015 yılında başlattığımız çalışma ve özellikle türü tehlike altında olan ve bu nedenle Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından GPS ile takip edilerek koruma altına alınan Anadolu Dağ Turnalarının göç güzergahları başta olmak üzere diğer kuş türlerinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ki elektrik direklerine ve direklerde ki trafolara elektrik akımını iletmeyen özel aparatlar yerleştiriyoruz" dedi.



2 bin 800 elektrik direğine izolasyon çalışması yapıldığını belirten Alpaslan, "Bu aparatlar sayesinde bir yandan kuşların doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürebilmelerine katkı sağlamayı diğer yandan ise abonelerimize kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Kuşların enerji nakil hatlarından etkilenmemesi için 2015 yılından itibaren yaptığımız çalışmalar neticesinde elektrik direklerinde bulunan 6 bin 900 izolatör ile bin 425 trafoya elektrik akımını iletmeyen özel aparatlar yerleştirdik. Yaklaşık 4 milyon TL maliyeti olan bu yatırımımızla 2 bin 800 elektrik direğine izolasyon uygulaması yaptık. Özellikle kuş popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde bu aparatları monte etme işlemlerine devam edeceğiz" diye konuştu.