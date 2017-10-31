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Gizemli kazıda son gelişme! Bayrağı gören CHP'li vekil isyan etti

CHP'li Aytuğ Atıcı, Tarsus'taki kazı alanına 5'inci gidişinde de içeri alınmadı. Atıcı, kazı alanına Türk bayrağı dikilmesine "Şaibeli işlerin olduğu ortamda bayrağı kirletemezler" diyerek tepki gösterdi

Gizemli kazıda son gelişme! Bayrağı gören CHP'li vekil isyan etti

CHP'li Aytuğ Atıcı, Tarsus'taki kazı alanına 5'inci gidişinde de içeri alınmadı. Atıcı, kazı alanına Türk bayrağı dikilmesine "Şaibeli işlerin olduğu ortamda bayrağı kirletemezler" diyerek tepki gösterdi

31 Ekim 2017 Salı 18:29
Gizemli kazıda son gelişme! Bayrağı gören CHP'li vekil isyan etti
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MERSİN'İN Tarsus ilçesinde yaklaşık 1 yıldır devam eden gizemli kazının sırrı hala çözülemedi. Çalışmaları yerinde görmek isteyen  CHP  Mersin  Milletvekili  Aytuğ Atıcı, gittiği kazı alanına beşinci kez alınmadı.

HUMMALI ÇALIŞMA SÜRÜYOR

82 Evler Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi civarında birkaç evin altında yapılan kazı, 13 Kasım 2016'dan bu yana devam ediyor. Özel harekat polislerinin korumasında yapılan kazı çalışması, gizemini koruyor. Sokak girişlerinin kapatıldığı alanda hummalı bir çalışma sürüyor.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ KUŞ UÇURTMUYOR

Tarsus Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurunun defineciler tarafından öldürüldüğü iddiasıyla başlayan ve özel harekat polislerinin güvenlik önlemi aldığı arkeolojik kazı gizemini koruyor.  Polis sokağa yaklaşan herkesi uzaklaştırırken herhangi bir resmi açıklama da yapılmıyor.

"EVİMİN ALTINA KADAR GİRDİLER"

CHP  Mersin  Milletvekili  Aytuğ Atıcı ise sabah saatlerinde kazı alanına beşinci kez girmek istedi.  Polis tarafından kazı alanına alınmayan vekil, daha sonra sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak mahalleli ile görüştü. Atıcı'nın, "Ne oluyor burada, ne yapıyorlar?" diye soduğu yaşlı adam, "İşte kazıyorlar. Evimin altına kadar girdiler. Her taraf çatladı. Herkes buradan gitti, biz de göçeceğiz" diye cevap verdi.

"TÜRK BAYRAĞININ ALTINDA BU İŞLERİ YAPAMAZLAR"

Bunu üzerine ise Atıcı, şu ifadeleri kullandı:

Benim buraya beşinci gelişim. Her defasında burada ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Millet adına soruyoruz ve millete ait tarihi eserlerin bilgisini alamıyoruz. Devletimizin polisi burayı koruyor, kimseyi yaklaştırmıyor. Ne olduğunu onlarda bilmiyorlar. Bugün geldiğimde içeriye Türk Bayrağı asmışlar. Böylesine şaibeli işlerin olduğu bir ortamda Türk bayrağının altına sığınıp bu işleri yapamazlar. Bayrağımızı kirletmeye kimsenin hakkı yoktur.

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Anahtar Kelimeler:
MersinCHPAytuğ AtıcıTarsus
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