Gitmek için çok erkendi Buket

BASIN ve edebiyat dünyasına hazırladığı VATAN Kitap ekiyle getirdiği kalite ve insanlığıyla sevilen Buket Aşçı Gürel, 29 Ekim 1976’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olan Aşçı, ilk olarak E Yayınevi’nde editör olarak mesleğe başladı. Aşçı daha sonra sırasıyla Aktüel Dergisi, Sabah Hafta sonu ekleri, Milliyet Sanat Eki’nde görev aldı. Buket Aşçı SKY Türk ve TV8’de edebiyat ve kitap üzerine televizyon programları yaptı. 2002’de aramıza katılan ve VATAN Gazetesi’nin kuruluşunda rol alarak haber merkezinde muhabir olarak çalışmaya başlayan Aşçı, 2006’da VATAN Gazetesi Kitap ekinin Genel Yayın Müdürü olarak görevine devam etti.

Buket Aşçı 2006 yılında böbrekleriyle başının dertte olduğunu öğrendi. Hastalığı sürecinde ‘Diyaliz Günleri’ başlıklı yazı dizisiyle 30 bin böbrek hastasının organ nakli bekleyişini duyuran Aşçı’ya 2007 yılında böbrek nakli yapıldı. Nakilden sonra sağlığına kavuşan Buket, 2015’te hayatını basketbol menajeri ve spor yazarı Serdar Gürel ile birleştirdi. Ancak hastalık Buket’in peşini bırakmadı. Ekim 2016’da kanser teşhisi konulan Buket Aşçı Gürel, 1.5 yıldır mücadele ediyor ve tedavi görüyordu. 19 Aralık’ta durumu ağırlaştığı için Maslak Acıbadem Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Buket Aşçı Gürel dün öğle saatlerinde aramızdan ayrıldı. Bugün Cuma namazına müteakip Levent Camii’nden uğurlayacağız.

2017’DE ZAMANI GERİ ALIP SİL BAŞTAN YAŞAMAK İSTİYORUM

- İllaki sağlık. Bedenimin acı çekmemesi... Sivrisinek acısı gibi bir acı bile hissetmemek. Ruhumla, bilincimle, hayallerimle uyumlu olması. İstediklerimi zorlanmadan yapabilmek ve elbette tüm bunların uzun ömürlü olması, tüm sevdiklerim, ailem ve dostlarım için de geçerli olması. Hastanelere sadece bebek doğumları için gitmek.

- Uzaklaşmak. Bazen insan kaçamaz. Çare üretemez. Ama ağrı kesici alır gibi bulunduğu yerden, duygudan, bilinçten uzaklaşabilir. Belki bir köye, belki deniz kenarına, belki de arka balkona gidebilir. Ama illaki gidebilir ve derin bir nefes alabilir.

- Uzun uykular uyumak. Uyuyup uyanmak, okumakta olduğum bir kitaba kaldığım yerden devam etmek.

- Daha çok sevmek. Eşimle yine evlenmek. Coşmak.

- Huzur. Yoğun ve sıkıcı gündem maddelerinden kurtulmak.

- Beni sevenlerle daha çok görüşmek, bedenime ve ruhuma zarar veren herkesi ve her şeyi hayatımdan ve zihnimden uzaklaştırmak. Hepinizi affediyorum, hadi yollarımızı ayıralım.

- Pencereden bakmak. Beslediğimiz kuşları seyretmek, onlarla sohbet etmek.

- Daha uzun susmak. Sessizliğin tadına varmak.

- Kullanmadığım kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine vermek. Daha az alıp tamamını tüketmek. Daha az çöp, daha çok bereket istemek.

- Haksızlığa müdahale edemediğimde kıymetli, değerli ve faydalı bir şeyler üreterek en azından günah çıkarabilmek.

- Eşimi, annemi, kardeşlerimi, dostlarımı, mesai arkadaşlarımı daha çok ama çok sevip bunu göstermek.

- Son olarak; öfkemi sağlıklı yaşamak ve ifade edebilmek. Onun bana verdiği mesajları bastırmamak.

BUKET İÇİN NE DEDİLER?

Ahmet Ümit

Sevgili Arkadaşım, can dostum, edebiyatımızın yorulmak bilmez emekçisi Buket Aşçı sonsuzluğa yürüdü, anısı ve gülümseyişi hiç solmayacak yüreğimizde...

Sunay Akın

Dünyalar güzeli, canım arkadaşım Buket Aşçı... Yanına gelene kadar çıkan kitapların, hafızama kaydedebildiğim kadarını sana anlatacağım, söz... Ruhun şad olsun...

Barış Yarkadaş

Meslektaşımız Buket Aşçı’yı kaybettik. Aşçı’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Haydar Ergülen

Sevgili Buket Aşçı’ya Tanrıdan rahmet dilerim, mekanı cennet olsun.

Mario Levi

Hayatı süresince hep kitapların daha çok sevilmesi ve birilerine ulaşması için mücadele etti. Sıcakkanlıydı, güler yüzlüydü, iyiydi. Buket Aşçı’yı sadece anılarımızda yaşatabileceğiz artık. Çok üzgünüm.

Altay Öktem

Buket Aşçı’yı kaybettik. Çok üzgünüm...

Everest Yayınları

Aşçı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileriz...

Kırmızı Kedi Kitap

Vatan Kitap’ın Yayın Yönetmeni Buket Aşçı’yı kaybettik. Derin bir üzüntü içerisindeyiz. Yayın dünyasına, sevenlerine, ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Alfa Kitap

Buket Aşçı’yı kaybettik. Çok üzgünüz çok. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileriz...

Altın Kitaplar

Vatan Kitap Genel Yayın Yönetmeni Buket Aşçı Gürel’e veda... Bir süredir kanser tedavisi gören sevgili dostumuz Buket’i kaybettik. Acımız, sızımız çok büyük... Başta sevgili eşi Serdar Gürel olmak üzere, Vatan Gazetesi çalışanlarına ve tüm sevenlerine sabır dileriz.

Ve Yayınevi

Vatan Kitap’ın yayın yönetmeni, gazeteci Buket Aşçı’yı kaybettik. Çok üzgünüz. Vatan Kitap ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz.

Sel Yayıncılık

Bir süredir kanser tedavisi gören Vatan Kitap Genel Yayın Yönetmeni sevgili arkadaşımız Buket Aşçı’yı kaybettik. Onu hep gülüşü ve hepimize güç veren enerjisiyle hatırlayacağız...

Siren Yayınları

Hep yaşam coşkusuyla hatırlayacağımız arkadaşımız Buket Aşçı’yı kaybetmişiz... Diyecek söz yok, tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

İletişim Yayınları

Dostumuz, Vatan Kitap’ın yayın yönetmeni Buket Aşçı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.