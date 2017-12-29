Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı giyilir?
Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı...
Apple özür diledi! 50 dolar indirim yaptı
Apple özür diledi! 50 dolar...
29 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
29 Aralık 2017 Yeni Alanya...
29 Aralık 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
29 Aralık Günlük Burç Yorumu

Gitmek için çok erkendi Buket

Dostumuz, arkadaşımız Vatan Kitap’ın Genel Yayın Müdürü Buket Aşçı Gürel’i bir süredir mücadele ettiği acımasız hastalık onu henüz 41 yaşındayken aramızdan ayırdı. Eşi Serdar Gürel ise ona böyle veda etti: “ Canımı, yarımı, yarimi, her şeyimi kaybettim.”

Gitmek için çok erkendi Buket

Dostumuz, arkadaşımız Vatan Kitap’ın Genel Yayın Müdürü Buket Aşçı Gürel’i bir süredir mücadele ettiği acımasız hastalık onu henüz 41 yaşındayken aramızdan ayırdı. Eşi Serdar Gürel ise ona böyle veda etti: “ Canımı, yarımı, yarimi, her şeyimi kaybettim.”

29 Aralık 2017 Cuma 10:02
Gitmek için çok erkendi Buket
banner404

BASIN ve edebiyat dünyasına hazırladığı VATAN Kitap ekiyle getirdiği kalite ve insanlığıyla sevilen Buket Aşçı Gürel, 29 Ekim 1976’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olan Aşçı, ilk olarak E Yayınevi’nde editör olarak mesleğe başladı. Aşçı daha sonra sırasıyla Aktüel Dergisi, Sabah Hafta sonu ekleri, Milliyet Sanat Eki’nde görev aldı. Buket Aşçı SKY Türk ve TV8’de edebiyat ve kitap üzerine televizyon programları yaptı. 2002’de aramıza katılan ve VATAN Gazetesi’nin kuruluşunda rol alarak haber merkezinde muhabir olarak çalışmaya başlayan Aşçı, 2006’da VATAN Gazetesi Kitap ekinin Genel Yayın Müdürü olarak görevine devam etti.

Buket Aşçı 2006 yılında böbrekleriyle başının dertte olduğunu öğrendi. Hastalığı sürecinde ‘Diyaliz Günleri’ başlıklı yazı dizisiyle 30 bin böbrek hastasının organ nakli bekleyişini duyuran Aşçı’ya 2007 yılında böbrek nakli yapıldı. Nakilden sonra sağlığına kavuşan Buket, 2015’te hayatını basketbol menajeri ve spor yazarı Serdar Gürel ile birleştirdi. Ancak hastalık Buket’in peşini bırakmadı. Ekim 2016’da kanser teşhisi konulan Buket Aşçı Gürel, 1.5 yıldır mücadele ediyor ve tedavi görüyordu. 19 Aralık’ta durumu ağırlaştığı için Maslak Acıbadem Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Buket Aşçı Gürel dün öğle saatlerinde aramızdan ayrıldı. Bugün Cuma namazına müteakip Levent Camii’nden uğurlayacağız.

2017’DE ZAMANI GERİ ALIP SİL BAŞTAN YAŞAMAK İSTİYORUM

- İllaki sağlık. Bedenimin acı çekmemesi... Sivrisinek acısı gibi bir acı bile hissetmemek. Ruhumla, bilincimle, hayallerimle uyumlu olması. İstediklerimi zorlanmadan yapabilmek ve elbette tüm bunların uzun ömürlü olması, tüm sevdiklerim, ailem ve dostlarım için de geçerli olması. Hastanelere sadece bebek doğumları için gitmek.

- Uzaklaşmak. Bazen insan kaçamaz. Çare üretemez. Ama ağrı kesici alır gibi bulunduğu yerden, duygudan, bilinçten uzaklaşabilir. Belki bir köye, belki deniz kenarına, belki de arka balkona gidebilir. Ama illaki gidebilir ve derin bir nefes alabilir.

- Uzun uykular uyumak. Uyuyup uyanmak, okumakta olduğum bir kitaba kaldığım yerden devam etmek.

- Daha çok sevmek. Eşimle yine evlenmek. Coşmak.

- Huzur. Yoğun ve sıkıcı gündem maddelerinden kurtulmak.

- Beni sevenlerle daha çok görüşmek, bedenime ve ruhuma zarar veren herkesi ve her şeyi hayatımdan ve zihnimden uzaklaştırmak. Hepinizi affediyorum, hadi yollarımızı ayıralım.

- Pencereden bakmak. Beslediğimiz kuşları seyretmek, onlarla sohbet etmek.

- Daha uzun susmak. Sessizliğin tadına varmak.

- Kullanmadığım kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine vermek. Daha az alıp tamamını tüketmek. Daha az çöp, daha çok bereket istemek.

- Haksızlığa müdahale edemediğimde kıymetli, değerli ve faydalı bir şeyler üreterek en azından günah çıkarabilmek.

- Eşimi, annemi, kardeşlerimi, dostlarımı, mesai arkadaşlarımı daha çok ama çok sevip bunu göstermek.

- Son olarak; öfkemi sağlıklı yaşamak ve ifade edebilmek. Onun bana verdiği mesajları bastırmamak.

BUKET İÇİN NE DEDİLER?

Ahmet Ümit

Sevgili Arkadaşım, can dostum, edebiyatımızın yorulmak bilmez emekçisi Buket Aşçı sonsuzluğa yürüdü, anısı ve gülümseyişi hiç solmayacak yüreğimizde...

Sunay Akın

Dünyalar güzeli, canım arkadaşım Buket Aşçı... Yanına gelene kadar çıkan kitapların, hafızama kaydedebildiğim kadarını sana anlatacağım, söz... Ruhun şad olsun...

Barış Yarkadaş

Meslektaşımız Buket Aşçı’yı kaybettik. Aşçı’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

Haydar Ergülen

Sevgili Buket Aşçı’ya Tanrıdan rahmet dilerim, mekanı cennet olsun.

Mario Levi

Hayatı süresince hep kitapların daha çok sevilmesi ve birilerine ulaşması için mücadele etti. Sıcakkanlıydı, güler yüzlüydü, iyiydi. Buket Aşçı’yı sadece anılarımızda yaşatabileceğiz artık. Çok üzgünüm.

Altay Öktem

Buket Aşçı’yı kaybettik. Çok üzgünüm...

Everest Yayınları

Aşçı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileriz...

Kırmızı Kedi Kitap

Vatan Kitap’ın Yayın Yönetmeni Buket Aşçı’yı kaybettik. Derin bir üzüntü içerisindeyiz. Yayın dünyasına, sevenlerine, ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Alfa Kitap

Buket Aşçı’yı kaybettik. Çok üzgünüz çok. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileriz...

Altın Kitaplar

Vatan Kitap Genel Yayın Yönetmeni Buket Aşçı Gürel’e veda... Bir süredir kanser tedavisi gören sevgili dostumuz Buket’i kaybettik. Acımız, sızımız çok büyük... Başta sevgili eşi Serdar Gürel olmak üzere, Vatan Gazetesi çalışanlarına ve tüm sevenlerine sabır dileriz.

Ve Yayınevi

Vatan Kitap’ın yayın yönetmeni, gazeteci Buket Aşçı’yı kaybettik. Çok üzgünüz. Vatan Kitap ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz.

Sel Yayıncılık

Bir süredir kanser tedavisi gören Vatan Kitap Genel Yayın Yönetmeni sevgili arkadaşımız Buket Aşçı’yı kaybettik. Onu hep gülüşü ve hepimize güç veren enerjisiyle hatırlayacağız...

Siren Yayınları

Hep yaşam coşkusuyla hatırlayacağımız arkadaşımız Buket Aşçı’yı kaybetmişiz... Diyecek söz yok, tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

İletişim Yayınları

Dostumuz, Vatan Kitap’ın yayın yönetmeni Buket Aşçı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Buket AşçıVatan Kitap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP PM'nin 5 üyesi ifade verdi
CHP PM'nin 5 üyesi ifade verdi
FETÖ sanığı iş adamı itirafçı oldu
FETÖ sanığı iş adamı itirafçı oldu
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim