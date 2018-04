Girmeye cesaret edemediler, korkunç gerçek ortaya çıktı

ADANA'da polisin "şüpheli ölüm" taktiğiyle 2 gün önce babaannesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan torun suçunu itiraf etti. Babaannesini para vermediği için çarşafla boğarak öldürdüğünü söyleyen torun tutuklandı.Edinilen bilgiye göre olay, 17 Nisan günü Seyhan ilçesi Küçük Dikili mevkisi Kavaklı Mahallesi 100037 Sokakta meydana geldi. 83 yaşındaki Elif Tul’dan iki gündür haber alamayan çocukları eve geldi. Evin kapısını açmak istediler ancak açamayınca polisten yardım istedi.



EVE İTFAİYE EKİPLERİNDEN ÖNCE TORUNU GİRDİ

Cumhuriyet Savcısından izinle kilidi itfaiye ve polis ekipleri açtı. Bu arada orada bulunan yaşlı kadının torunu İsmail C. (27) kapı açılır açılmaz polis ve itfaiye ekiplerinden önce içeri girip bağırarak babaannem ölmüş diye dışarı çıkıp ağlamaya başladı. Yaşlı kadının çocukları ve torunları da bunun üzerine gözyaşlarına boğulurken mahalleli tarafından güçlükle sakinleştirildi. İsmail C. de olay yerinden bir an olsun ayrılmadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri evde incelemelerde bulundu. Polisin yaptığı ilk incelemede eve zorla girilmediği ve yaşlı kadının cebinde bulunan bin liranın alınmadığını tespit etti.

"POLİSİN ŞÜPHELİ ÖLÜM OYUNU"

Polis ceset üzerinde yaptığı incelemede yaşlı kadının boynunda bir çarşaf olduğunu belirledi. Kadının boğularak öldürüldüğünü belirleyen polis, evde kapılarda zorlama olmadığını ve yaşlı kadının cebindeki bin liranın çalınmadığı için de cinayeti yakınları ya da komşularının işlemiş olabileceğinden şüphelendi. Cinayet dedektifleri katil ya da katillerin kaçmaması ve kendinden şüphelendiklerini bilmemeleri için kadının ölümünün şüpheli olduğunu söyledi.

OTOPSİDE BOĞULARAK ÖLÜM ÇIKTI

Yaşlı kadının cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Burada yapılan incelemede de yaşlı kadının çarşafla boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine polis eve gidip cinayeti çözmek için çalışmayı derinleştirdi. Bu arada kadının cenazesi de Küçükdikili Mezarlığında toprağa verildi. Polis ise yaşlı kadının evine gelip araştırmayı derinleştirdiğinde kadının torunu İsmail C.'nın polisin yanına gelerek sürekli arka kapının açık olduğunu söylemesi ancak polisin eve girdiğinde kapının açık olduğunu tespit etmesi ve şüpheli hareketlerde bulunmasından dolayı İsmail C.'yi taziye evinin önünde gözaltına aldı.

"BABANNEMİ TOPRAĞA VERMEK İSTİYORUM"

Gözaltına alınan torun babaannesini önce kendisinin öldürmediğini onun toprağa verilme işlemini katılıp dua etmek istediğini söyledi. Ancak cinayet dedektifleri zanlıyı çapraz sorguya alınca torun babaannesini öldürdüğünü itiraf etti. Zanlının ağlayarak, "Benim 3-4 bin lira kredi kartı borcum vardı. Eşimle de bu nedenle tartıştık evi terk etti. İşim de olmadığı için babaannemin yanına gidip '500 lira para ver borcumu biraz olsun kapatayım' dedim. Ancak babaannem bana para vermedi. Bende sinirlenerek çarşafı boynunu dolayıp sıktım. Ondan sonrada evden çıktım. O günden sonrada sürekli evin önünden geçtim. Biri bulur mu diye" dediği öğrenildi. Emniyette suçu kabul eden zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.