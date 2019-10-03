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Gerekçesi aynı! Ve Fatih Portakal da çekildi

Bir şampuan firmasının sponsor olduğu "Altın Kelebek Ödülleri" için adı geçen sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın ardından Fatih Portakal da adaylıktan çekildi.

GÜNDEM 03.10.2019, 12:41
Gerekçesi aynı! Ve Fatih Portakal da çekildi
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BİR şampuan firmasının sponsor olduğu "Altın Kelebek Ödülleri" adı altında "yılın enleri" ödüllerine gazeteci olarak aday gösterilen Didem Arslan Yılmaz, "bu tiyatronun içinde yer almak istemem" diyerek duruma tepki göstermişti. Yılmaz'ın gösterdiği tepkinin ardından FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal da aday olduğunu öğrenince adaylıktan çekildi.

"GEREKÇEM SONUCUNUN ÖNCEDEN BELLİ OLMASI"

Fatih Portakal'ın yaptığı paylaşım şu şekilde: "Altın Kelebek'e aday adayi olduğumu öğrendim. Aday adaylığında yer alan ismimin çıkarılmasını istiyorum. Gerekçem, Didem Aslan'ın düşündüğü gibi sonucunun önceden belli olması. Yetkililer talebimi dikkate alırlar umarim. Oyununuzun parçası olmak istemiyorum."

#Fatih Portakal #Altın Kelebek Ödülleri #Didem Arslan Yılmaz
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