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Gerçek savcıyı dolandırıcı sandı, olanlar oldu!

İstanbul'da, kendisini arayan savcıya "Beni mi dolandıracaksın" deyip telefonu yüzüne kapatan genç hakkında "Savcıya hakaret"ten dava açıldı.

GÜNDEM 09.09.2019, 10:14 09.09.2019, 10:18
Gerçek savcıyı dolandırıcı sandı, olanlar oldu!
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ANADOLU Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı, soruşturma dosyasındaki taraflardan birinin ifadesini almak istedi. 28 yaşındaki Resul S., iddiaya göre çıkarılan tebligatlara rağmen adliyeye gelmek istemedi.Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; geçtiğimiz aylarda Resul S.'nin telefonu çaldı. Savcı, kendisini tanıttıktan sonra genç adamdan ifade vermesini istedi. Fakat yine iddiaya göre Resul S., "Medyada her gün duyuyoruz. Kendilerini savcı hakim olarak tanıtan dolandırıcılar var. Dolandırıcı mısın sen?" diyerek telefonu kapattı. Savcı bu konuşma sonrası Resul S.'yi savcılığa ihbar etti. Savcının şikâyeti sonrası Resul S. hakkında dava açıldı. Gözaltına alınan Resul S., hâkim karşısına çıktı. İfadesinde, kendisini arayan kişinin savcı olduğunu bilmediğini beyan eden genç, "Her gün kendisini savcı olarak tanıtan kişilerin vatandaşları dolandırdıkları ben de savcı beyi dolandırıcı olarak düşündüm. Aramızda hararetli bir konuşma geçti. Savcı olduğunu bilmiyordum" dedi. İfadesi sonrası genç, serbest bırakıldı.

#cumhuriyet
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