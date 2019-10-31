Gerçeği itiraf etti! Eşi ve sevgilisi gözaltında
8 aydır kayıp olan kafeterya işletmecisi Bülent Gören’in (47), eşi ve onun sevgilisi tarafından öldürüldüğü ve cesedinin Kırklareli’nin Babaeski ilçesindeki Nadırlı köyünde bağ evinin bahçesinde gömüldüğü belirlendi. Polis, bahçede yaptığı aramada Gören’in cesedini buldu.
TEKİRDAĞ sahilinde kafeterya işletmeciliği yapan Bülent Gören, 8 ay önce kayboldu. Ailesi ve yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu işletmeci tüm aramalara rağmen bulunamadı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada, Gören’in yakınlarının ifadelerini başvurdu.
İTİRAF ETTİLER
Polis, çelişkili ifadeler veren Gören’in eşi ile eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen 1 kişiyi gözaltına aldı. Polisin gözaltına aldığı şüpheliler, ifadelerinde Bülent Gören’i öldürdüklerini ve Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyünde bulunan bir bağ evinin bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Polis, gösterilen bağ evi bahçesinde yaptığı aramada Gören’in cesedine ulaştı. Gören’in cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili Gören’in eşi ile birlikte gözaltına alınan toplam 3 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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