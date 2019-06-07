Generallere "Eşek" diyen gazeteci sessizliğini bozdu!

MİLLİ Savunma Bakanlığının Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli generallere sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunacağı Yeni Akit yazarı Murat Alan açıklama yaptı. Alan, sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. Alan,"O sözlerle kimleri kast ettiğimiz açık değil mi? İddia edildiği gibi, mevcut silahlı kuvvetler ve komuta kademesine yönelik bir söylem değildir" dedi.

Murat Alan, katıldığı bir TV programında "O hizaya gelmeyen apoletli generalleriniz hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu" dedi. Alan'ın sözlerini kamuoyunda büyük tepki çekerken Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada"Suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Murat Alan, Yeni Akit'te "Bakın kimlerin sözüne itibar ettiler" başlığıyla yayımlanan yazısında kendisine yöneltilen suçlamalara değindi. Alan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Siyasi söylemlerin aksine, askerlik vazifesini icra eden bir komuta kademesinin ülkemiz için büyük bir fırsat olduğunu defalarca vurgulayan şahsımı dikkate almayıp, kendileri (Hulusi Akar) için; 'Bu süreçte verdikleri kararlarla FETÖ'nün amaçlarına hizmet eden sözde komutanların yargılandığı günleri de görecektir' ifadesini manşet yapacak kadar küstahlaşan Odatv'cileri dikkate almaları üzücü."

"O SÖZLERLE KİMLERİ KAST ETTİĞİMİZ AÇIK DEĞİL Mİ?"

"Sözlerimi, gecesini gündüzüne katan mevcut TSK'ya yönelikmiş gibi göstermelerine itibar edilmesi üzücü. Birçoğu zaten beni şahsen de tanır. Fikirlerimi de bilirler! Ama karanlık medyanın oluşturduğu rüzgara karşı duramadılar. O sözlerle kimleri kast ettiğimiz açık değil mi?"

"SİLAHLI KUVVETLERE YÖNELİK BİR SÖYLEM DEĞİLDİR"

"MGK'da meşru hükümete, Anayasa'ya aykırı olarak parmak sallayan ve daha sonra da tasfiye edilen. 15 Temmuz hain darbesinde bu millete mermi sıkan zihniyeti kast ettiğimi söylememiş miyim? Hem de o kesilen 20 saniyenin hemen öncesinde söylemişim.. İddia edildiği gibi, mevcut silahlı kuvvetler ve komuta kademesine yönelik bir söylem değildir."

"BUNUN YANLIŞ ANLAŞILMASI BENİ ÜZÜYOR"

"Hükümet açıklama yaptığı için de değil. TSK'nın mevcut komuta kademesinin asli görevini kusursuz icra ettiği ve vatan millet sevdalısı olduğu için yazıyorum. Bunun yanlış anlaşılması beni üzüyor.. Tanrı değil, 'Allah'ımıza hamd olsun' diyen bir TSK ile onun vatanperver subayları ile hiçbir sorunumuz olamaz"