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Genelkurmay’dan Akar’ı kaçırmışlar

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı’nda yaşananlara dair davada Orgeneral Akar’ın kaçırılarak helikoptere bindirildiği anların fotoğrafları da ortaya çıktı

Genelkurmay’dan Akar’ı kaçırmışlar

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı’nda yaşananlara dair davada Orgeneral Akar’ın kaçırılarak helikoptere bindirildiği anların fotoğrafları da ortaya çıktı

31 Ekim 2017 Salı 06:33
Genelkurmay’dan Akar’ı kaçırmışlar
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FETÖ’nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Olay günü Genelkurmay Başkanlığı’nda elde edilen güvenlik kamera görüntüleri mahkeme dosyasına girdi. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, olay günü güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere ilişkin bilirkişi raporlarının da geldiğini belirterek, bu görüntülerin yaklaşık 70 terabaytlık yer kapladığını söyledi. Bu görüntülerden Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Akıncı Üssü’ne götürülürken helikoptere bindirilme anının fotoğrafları ve Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanan vatandaşların görüntüleri yer alıyor. Burada toplanan vatandaşların tankları engellemek istemeleri ve bir tankın üstünü örtü ile örtmeye çalıştıkları görüntülere yansıyor. Ayrıca o gece Genelkurmay’da görüntülerden alınmış çok sayıda fotoğraf yer alıyor.

Avukatlara verilecek

Bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in olduğu, geçtiğimiz haziranda bir ay süreyle görülen ve yaklaşık 3 ay ara verilen davanın görülmesine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden başlandı. Davanın 21. celsesine başlamadan Mahkeme Başkanı Oğuz Dik sanıklar yönünde yoklama yaptı. Yoklamanın ardından Dik, önceki ara karar gereği dava dosyasına kazandırılan evrakları okudu. Davanın gizli tanıkları Şapka ve Kuzgun’nun ifadelerinin dosyaya dahil edildiğini ifade eden Başkan Dik, olay günü güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere ilişkin bilirkişi raporlarının da geldiğini belirterek, yaklaşık 70 terabaytlık görüntülerin taraf avukatlarına verileceğini kaydetti.

Önceki celselerde sözde ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyeleriyle birlikte 56 sanığın savunması tamamlanmıştı. Duruşmada sanık eski kurmay Binbaşı Ali Gültekin’in savunması alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Darbe GirişimiGenelkurmay BaşkanlığıYurtta Sulh Konseyi
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