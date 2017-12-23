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Genelkurmay laikliği sildi: Kubilay mesajı olay oldu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 87 yıl önce Asteğmen Kubilay’ın şeriatçılar tarafından şehit edilmesini “menfur saldırı” ve “ibretlik olay” olarak tanımlamakla yetindi

Genelkurmay laikliği sildi: Kubilay mesajı olay oldu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 87 yıl önce Asteğmen Kubilay’ın şeriatçılar tarafından şehit edilmesini “menfur saldırı” ve “ibretlik olay” olarak tanımlamakla yetindi

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:53
Genelkurmay laikliği sildi: Kubilay mesajı olay oldu
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TSK’DEN daha önce her yıl yapılan “Menemen Olayı”yla ilgili açıklamalarda laiklik ve Cumhuriyetin temel değerlerine özel vurgu yer alırdı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 87 yıl önce şeriatçılar tarafından başı kesilerek şehit edilen Asteğmen Kubilay ve Menemen Olayı ile ilgili mesajında; ne Cumhuriyet’in temel değerlerini ne laikliği ne millet egemenliğini ne de hukuk devletini vurguladı.
Menemen Olayı için 2015 ve 2016’da “Cumhuriyeti’nin temel değerlerini hedef alan menfur saldırı” tanımlaması yapan Akar, bu yıl sadece “menfur bir saldırı”, “ibretlik bir olay” dedi.
2015 mesajında “TSK mensupları olarak; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin varlığının en büyük güvencesi olmaya devam edeceğiz” diyen, 2016’da ise “Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına, laik ve demokratik yapısına yönelik bu ve benzeri saldırılar hüsrana uğratılacaktır” sözü veren Akar, 2017 mesajında Menemen Olayı’nı 15 Temmuz ile bir tuttu.
Genelkurmay Başkanlığı her yıl 23 Aralık Kubilay’ı anma günü nedeniyle yazılı mesaj yayımladı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 23 Aralık 2015 günü yayımladığı mesajda, “Bugün, 23 Aralık 1930 tarihinde Menemen’de düzenlenen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini hedef alan menfur saldırı karşısında, vazifelerini yapmaya çalışan Asteğmen Kubilay, Bekçi Hasan ve Şevki Beylerin şehit edilişlerinin 85. yıldönümüdür” ifadelerini kullandı.
Kubilay ve arkadaşlarının, sergiledikleri onurlu mücadeleyle, Cumhuriyet tarihinin önemli sembolleri arasında yerini aldığını belirten Akar, 2015 mesajında, “Cumhuriyetimizin üzerinde yükseldiği temel değerlerin sağlamlığını ve inkılapların hedefini kavramış nesillerin onları yaşatma kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.
Akar, 2015 yılında, “TSK mensupları olarak; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin varlığının, ‘özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin dayanak noktası olan ulusal egemenliğin’, milli birlik ve beraberliğin, vatanın bölünmez bütünlüğünün en büyük güvencesi olmaya devam edeceğiz” dedi.
Akar 2016 mesajında da, Menemen Olayı’nı, “Ebedi Başkanmutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük eseri olarak nitelendirdiği ve yüksel seciyeli muhafızlar olarak bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin ve onun temel değerlerini 86 yıl önce hedef alan menfur saldırı” ifadeleriyle tanımladı.
Akar, 2016 mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına, laik ve demokratik yapısına yönelik bu ve benzeri saldırılar; tarihte olduğu gibi günümüzde de milletimizin cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine olan sarsılmaz bağlılığı, birliği, bütünlüğü, fedakarlığı ve sağduyusu sayesinde hüsrana uğratılacaktır” ifadelerini kullandı.
Sadece ‘menfur saldırı’
Akar dün yayınladığı 2017 mesajında da ise daha önce ”Cumhuriyet’in temel değerlerini hedef alan menfur saldırı” olarak tanımladığı Menemen olayı için bu kez sadece “menfur saldırı” demekle yetindi.
Akar’ın bu yılki mesajının ilk cümlesinde, “87 yıl önce Menemen’de, menfur bir saldırıda şehit edilen yüreği vatan, millet ve bayrak sevgisiyle dolu Asteğmen Kubilay, Bekçi Hasan ve Şevki Beyleri bugün bir kez daha saygıyla anıyoruz” dedi.
‘Menemen ve 15 Temmuz’
2016 mesajında başta Kubilay olmak üzere tüm şehitlerle birlikte 15 Temmuz şehnitlerini de anan Akar, dünkü mesajında, Menemen olayı ve 15 Temmuz’u “bir tuttu.” Akar, “Tarihimizin çeşitli dönemlerinde, Menemen’de ve son olarak da 15 Temmuz’da yaşanan bu ibretlik olayların, bütün yönleri ile genç kuşaklara aktarılmaı; geleceğimizin ve ülkemizin güvenliği bakımından son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarGenelkurmayMenemen OlayıAsteğmen Kubilay
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