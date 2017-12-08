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Genelkurmay "çatı" davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 221 kişinin yargılandığı "çatı" davasına sanık savunmalarıyla devam edildi

Genelkurmay "çatı" davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 221 kişinin yargılandığı "çatı" davasına sanık savunmalarıyla devam edildi

08 Aralık 2017 Cuma 13:22
Genelkurmay "çatı" davası
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GENELKURMAY "çatı" davası  - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında  Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh  konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 kişinin yargılandığı "çatı" davasına sanık  savunmalarıyla devam edildi

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları  Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf  avukatları ile izleyiciler katıldı.

Duruşmada, Van'da 19 Temmuz 2016'da çöpe atılan koli içindeki  "Sızıntı" dergisi üzerinde parmak izi bulunduğu ve hakkında "silahlı terör örgütü  kurma ve yönetme suçu"ndan iddianame hazırlandığı belirtilen Cemil Turhan'ın bu  dosyasının da Ankara'daki dosyayla birleştirildiği belirtilerek sanığa söz hakkı  verildi.

Savunmasını yapan Turhan, Van'da bulunmadığını iddia etti. Parmak  izinin kendisine ait olamayacağını savunan Turhan, adli bir hata yaşandığını  söyledi. Parmak izlerinin daha gelişmiş sistemlerle tekrar incelenmesini isteyen  Turhan, suçlamayı reddetti.

ADNAN ARIKAN'IN SAVUNMASI

Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeli eski binbaşı Adnan Arıkan  da Kara Kuvvetleri Komutanlığı koruma personeli Burak Akın'ın vurulmasına ilişkin  suçlamaya yönelik savunma yaptı.

Arıkan, terör örgütleri DEAŞ ve PKK'nın 15 Temmuz'da saldırı  düzenleyebileceği, diğer örgütlerin de destekleyebileceğine bağlı olarak  tehditlere karşı tedbir almak maksadıyla Albay Fırat Alakuş komutasında ve diğer  ÖKK personeliyle 21.00 civarında Genelkurmaya giriş yaptığını söyledi.

Karargah binasına yönelip süratle komuta katına çıktığını ve emniyet  aldıklarını belirten Arıkan, bu sırada başka personelin de katta olduğunu ifade  etti.

Güney nizamiye bölgesinde silah sesleri duyunca buraya gitmek gitmek  üzere alt kata indiğini dile getiren Arıkan, nizamiyede bir ambulans bulunduğunu  ve sedyeye karargah üniformalı bir personelin yatırılmaya çalışıldığını gördüğünü  bildirdi.

Arıkan, yaşanan olayla ilgili bilgi vermek için Albay Fırat Alakuş'un  yanına gitmek için hareket ettiğini, karargah binası yakınındayken Kara  Kuvvetleri Komutanının makam aracının yanından geçip kapı girişinde durduğunu  anlattı. Araçtakiler içeri girdikten sonra tekrar silah sesi duyduğunu, bahçe  duvarına yanaştığını kaydeden Arıkan, bu sırada Burak Akın'ın "Ateş etmeyin. Kara  Kuvvetleri Komutanı giriş yaptı." diye bağırdığını, tabancasını çektiğini ve bu  sırada vurulduğunu ifade etti.

Akın'ın da vurulduğunu bağırarak söylediğini savunan Arıkan, "Kapı  civarında ambulans çağrılması için talimat veren konuşmaları duydum. İki kişinin  yardım etmeye çalıştığını gördüm." dedi.

Arıkan, silah sesleri kesilince yaklaştığını ve içeride birkaç kişinin  Burak Akın'ın bacağına ilkyardım yaptığını gördüğünü belirterek, tekrar Güney  nizamiyesi bölgesine doğru ilerlediğini ve komuta katına karşı düzenlenmesi  muhtemel terör saldırısına karşı tedbir aldığını iddia etti.

Burak Akın'a iddia edildiği gibi ateş açmadığını öne süren Arıkan,  öyle bir durumda, başkasını kendisi zannetmesi ifadesini de art niyet olmadıkça  normal görülebileceğini savundu.

Arıkan, 15-16 Temmuz'da canlı ve cansız hiçbir hedefe ateş açmadığını,  "ateş et" emri almadığını ve vermediğini iddia etti. Yaralamakla suçlandığı silah  arkadaşına da ateş etmediğini öne süren Arıkan, hasmane şekilde davranmadığı  iddiasını dile getirdi.

İsnat edilen suçlamaları kabul etmediğini belirten Arıkan, beraatini  istedi.

Duruşmaya, öğle arası verildi.

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Son Güncelleme: 08.12.2017 13:56
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFetöÖKK
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