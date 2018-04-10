Genelkurmay Başkanı Akar'dan 3 konuda kritik açıklama

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, icra edilen tüm faaliyetler, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde, BM kararları doğrultusunda, kullanılan silah ve mühimmat dahil uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülüyor." dedi.

Orgeneral Akar, TSK'nın faaliyetlerine ilişkin, "Sivil/masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapılar, Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır." diye konuştu.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de bir oldu-bittiye de asla izin verilmeyecek. Bunun için gerekli her türlü tedbir kararlılıkla alındı, bundan sonra da aynı kararlılıkla alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verdi.