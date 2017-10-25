Genelkurmay Başkanı ABD'de söyledi: Aynı yapının kolları...

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Akar'ın ABD'deki temaslarında, özellikle güney sınırlarında Türkiye'nin ve bölgenin güvenliğini olumsuz etkileyen PKK/PYD/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleyi aktardığı, Rakka Harekatı sonrasında ortaya çıkan görüntüler ve benzeri örneklerle PYD/YPG ile PKK’nın aynı yapının kolları olduğunun bir kez daha teyit edildiğini vurguladığı bildirildi.
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