GENEL af çıkacak mı? Hükümetten konuyla ilgili açıklama geldi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2019 af ile ilgili açıklama Binali Yıldırım'dan ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'ten geldi.

BİNALİ YILDIRIM'DAN AF AÇIKLAMASI

Seçim çalışmaları dolayısıyla Silivri'ye giden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı, ilçede coşkulu bir kalabalık karşıladı. Bir vatandaş, "Af istiyoruz başkanım" şeklinde Yıldırım'a seslenince, Yıldırım, vatandaşın yanına giderek, "MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur" ifadelerini kullandı.

YARGITAY'DAN AF AÇIKLAMASI

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cirit, "Hükümetin gündeminde af var, infaz değişikliği sistemi gündeme gelecek. Kısa aralıklarla yapılan infaz düzenlemeleri ve aflara nasıl bakıyorsunuz?" sorusu üzerine, "Kurumsal bir görüş olmamakla birlikte ben affa karşıyım." yanıtını verdi.

Cirit, önceki dönemlerde cezaevinde kalış süresinin yüzde 40 oranında olduğunu, 1 Haziran 2005'te getirilen yeni ceza sistemiyle hem ceza yaptırımlarının hem de cezaevinde kalış sürelerinin artırıldığını hatırlattı.

Bundan önce cezaevinde yatılması gereken sürenin yüzde 40 olduğunu, lehe olan indirimlerle birlikte yüzde 60 süresi kalanın dışarı çıktığını kaydeden Cirit, 2005'ten sonra ise bu oranın yüzde 66 olduğunu belirtti. Başkan Cirit, "10 yıl ceza aldığınız takdirde eskiden 4 yıl yatıyordunuz, şimdi ise 6 buçuk yıl yatıyorsunuz. Belki bunlar belli bir orana getirilebilir, yüzde 50 gibi. Çünkü cezaevlerindeki yetersizlik herkesin malumu." diye konuştu.

Daha önce çıkarılan afların, hukuki belirsizliğe neden olduğunu, asayiş açısından, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntıları ortaya çıkardığını dile getiren Cirit, "Ama çıkarılacaksa belki infaz sistemindeki yüzde 66'lık cezaevinde kalma süresini yüzde 50'lere doğru çekebiliriz. Böylelikle daha adil bir çözüm olabilir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AF AÇIKLAMASI

2019 yılında af ile ilgili ilk açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Bakan Gül özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı. Türkiye'de bir af meselesinin olmadığını, MHP'nin teklifinin de af değil infaz sürelerine yönelik bir çalışma olduğunu bildiren Gül, "Cumhurbaşkanımızın da bu konuda ortaya koyduğu tutum çok açık. Toplumda bu konuda rahatsızlık duyulacak, adalet duygusunu rencide edecek hiçbir adımı atamayız. Birçok şey eksik olabilir ama eksik olmayacak tek şey adalettir. Adalet hepimizin temel yaklaşımıdır" şeklinde konuştu.