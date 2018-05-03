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Gencin halini görenler polisi aradı

Adıyaman’da bir genç meydanda bulunan Atatürk Büstünün üzerine çıkarak bali çekti.

Gencin halini görenler polisi aradı

Adıyaman’da bir genç meydanda bulunan Atatürk Büstünün üzerine çıkarak bali çekti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 08:12
Gencin halini görenler polisi aradı
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ADIYAMAN’ın Sümer Meydanında bulunan Atatürk Büstünün bulunduğu yere çıkan ve isminin A.B. olduğu öğrenilen bir gencin bali çeken görüntüleri, yürek burktu. Adıyaman’ın en işlek meydanındaki bu görüntü bazı vatandaşları hem korkuttu hem de tedirgin etti. 

Poşet içerisindeki baliyi içine çeken şahsın gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler şahsı çıktığı yerden inmesi için ikna etmeye çalıştı. 

İkna çabaları sonrasında sivil iki vatandaş şahsın yanına yaklaşarak, kendinden geçen şahsı omuzlarının üzerine alarak heykelin bulunduğu yerden indirdi. 

Şahsın madde bağımlısı olduğu ve daha sonra evine götürüldüğü öğrenildi. 

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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanAtatürk Büstünün üzerine çıkarak Bali
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