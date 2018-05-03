Gencin halini görenler polisi aradı

ADIYAMAN’ın Sümer Meydanında bulunan Atatürk Büstünün bulunduğu yere çıkan ve isminin A.B. olduğu öğrenilen bir gencin bali çeken görüntüleri, yürek burktu. Adıyaman’ın en işlek meydanındaki bu görüntü bazı vatandaşları hem korkuttu hem de tedirgin etti.
Poşet içerisindeki baliyi içine çeken şahsın gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler şahsı çıktığı yerden inmesi için ikna etmeye çalıştı.
İkna çabaları sonrasında sivil iki vatandaş şahsın yanına yaklaşarak, kendinden geçen şahsı omuzlarının üzerine alarak heykelin bulunduğu yerden indirdi.
Şahsın madde bağımlısı olduğu ve daha sonra evine götürüldüğü öğrenildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.