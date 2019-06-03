Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz ettiler

Samsun'da 18 yaşındaki kıza uyuşturucu ve içki içirilip cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla ilgili 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı

Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz ettiler
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OLAY, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki İ.K. adlı kıza uyuşturucu ve içki içirilip cinsel istismarda bulunuldu.

Yaşadığı korkunç olayın ardından genç kızın şikâyeti üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri harekete geçti.

Yapılan operasyonda, C.A., F.G. ve E.P. adlı gençler ile E.Ö. adlı kadın gözaltına alındı.

Polisteki sorgulaması tamamlanan 4 kişi "Cinsel saldırı, kişiyi hürriyetten yoksun kılma, uyuşturucu kullanımı ve temini" suçlarından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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