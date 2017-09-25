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Genç kıza güpegündüz taciz şoku

Beyoğlu’nda 16 yaşındaki genç kızı önce sözlü taciz eden ardından ağzını kapatarak yere yatıran alkollü şahıs, genç kızın çığlıkları sayesinde kıskıvrak yakalandı. Taciz iddiası reddeden şahıs, genç kızın kendisine küfür ettiğini öne sürdü

Genç kıza güpegündüz taciz şoku

Beyoğlu’nda 16 yaşındaki genç kızı önce sözlü taciz eden ardından ağzını kapatarak yere yatıran alkollü şahıs, genç kızın çığlıkları sayesinde kıskıvrak yakalandı. Taciz iddiası reddeden şahıs, genç kızın kendisine küfür ettiğini öne sürdü

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:20
Genç kıza güpegündüz taciz şoku
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OLAY, dün saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Tepebaşı Yahya Kahya Mahallesi Refik Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evine gitmek için sabah saatlerinde caddede yürüyen 16 yaşındaki A.N.G., arkasından yürüyen bir şahıstan şüphelendi. Bir süre sonra alkollü olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Y.K., genç kıza sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine genç kız, kendisine sarkan şahsa tepki gösterdi. Bir süre kızın peşinden giden şahıs, genç kızı ağzını kapatarak yere yatırdı. Yardım çığlıklarını duyan ve o esnada yoldan geçen güvenlik görevlisi Çetin Günen, kızı zanlının elinden kurtararak onu etkisiz hale getirdi. Günen’in ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliğine bağlı devriye gezen ekip sevk edildi.

Şoka giren genç kız polis aracına götürüldü

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı teslim alarak yere yatırdı. Olay nedeniyle şok yaşayan genç kız ise ekip aracına götürüldü. Polis aracındaki A.N.G., yürüdüğü esnada arkasından yürüyen birinden şüphelendiğini sonrasında şahsın kendisine laf attığını, ardından da ağzını kapatarak yere yatırdığını belirtti. Yere yatırılan zanlı daha sonra polis ekipleri tarafından kelepçelenerek ifadesi alınmak üzere Kasımpaşa Polis Merkezi’ne götürüldü.

“3 bira içtim, küfür edince ağzını kapattım”

Zanlı polis aracına bindirildiği esnada “Neden taciz ettin?” sorusuna, “Kimseyi taciz etmedim, 3 bira içtim. Kız bana küfür edince ağzını kapattım, görenler yalan söylüyor” taciz iddialarını yalanladı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı ardından işlemleri tamamlanmak üzere tekrardan polis merkezine götürüldü. 18 yaşından küçük olan genç kız ise şikayetçi sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

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