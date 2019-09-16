Genç kadını domuz bağıyla bağlayıp sonra da...

İZMİR Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın "Kadın ve çocuklarla ilgili ihbarlara öncelik verin. Alarma geçin" talimatı bir kadının hayatını kurtardı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar üzerine kısa sürede adrese gitti. Zili çalan polisler kapı açılmayınca kapıyı kırarak eve girdi. Polis, kadını el ve ayakları arkadan birbirine iple bağlı çıplak halde buldu. Kaçan zanlı, sahte kimlikle Narlıdere'de yakalandı.

KAPIYI KIRIP, İÇERİ GİRDİLER



Olay, önceki gün Konak ilçesi Namık Kemal mahallesi 427 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın "Kadın ve çocuklarla ilgili ihbarlara öncelik verin. Alarma geçin" talimatı Konak'taki bir kadının hayatını kurtardı. Evden kadın çığlıkları geldiği yönünde ihbar alan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçerek hızlı bir şekilde söz konusu adrese gitti. Polis ekipleri uzun süre zile bastı ancak kapıyı açan olmadı. İçeriden yardım isteyen kadın sesi duyan polis ekipleri bu kez kapıyı kırarak içeri girdi.



Polisler evin içine girdiklerinde şoke oldu. Evde çıplak halde domuz bağıyla bağlanmış olduğu ve vücudunda darp izi olduğu belirlenen Dilek B., hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan 34 yaşındaki zanlı Fatih Keçeci, Narlıdere'de yakalandı. Polislere sahte kimlik gösteren Keçeci, gözaltına alındı. Yapılan araştırmada Keçeci'nin 6 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Keçeci'nin ifadesinde "Başkalarıyla görüştüğünü duydum. Şüphelendim. Cep telefonunu istedim vermeyince kıyafetlerini çıkarıp ellerini ve ayaklarını arkadan bağladım" dediği öğrenildi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.