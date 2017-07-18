Genç kadını böyle kaçırmışlardı!

E.Y. ‘Araya 6-7 kişi girdi. Şikâyetten vazgeçmemiz karşısında Dursun ve Engin’in 25 bin-30 bin TL vermeyi taahhüt ettiğini söyledi’ dedi. Ben vazgeçmeyeceğimi, kendisi vazgeçeceğini söyledi. Kendisiyle görüşmüyorum.”

Tutuklu sanık Dursun A. ise kaldığı metruk binaya Engin K.’nın F.E.’yi getirdiğini anlatıp şunları söyledi: “Üstü başı yırtıktı. Kendisini temizledik. Hatta kendi yatağıma yatırdım. Saldırıda bulunmadım. Eşine teslim ettim.” Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

BÖYLE KAÇIRDILAR

Ocak ayında Taksim’in en canlı bölgelerinden Balo Sokak’ta yaşanan dehşet anlarının görüntüleri de ortaya çıktı. Dosyada yer alan görüntülerde, sanıklardan biri F.E.’yi omzuna alarak götürüyor. Bu sırada kendisine müdahale etmek isteyen E.Y.’yi de darp ediyor. O anlarda insanlar ve araçlar yanlarından geçiyor ancak kimse müdahale etmiyor.

Şikâyetimizi geri çekersek adam başı 10’ar bin lira alacağız. Engin ve Dursun’un akrabaları bana ulaştı. Arada 7-8 kişi var. Ama parayı alıp davadan çekilmezsek bizi öldürecekler. Benim tefeciye, senin de bankaya borcun var’ dedi. Parayı istemediğimi söyleyince ‘İstersen arayayım kişi başı 20 bin lira versinler’ dedi. Bir daha beni aramamasını ve davanın sonuna kadar arkasında olduğumu söyledim. O günden sonra bir daha görüşmedik.

‘Miktarı az buldu’

Olaydan sonra bir arkadaşlık uygulaması üzerinden kimliği belirsiz bir kişinin kendisine mesaj attığını söyleyen E.Y. şunları anlattı: “10 bin lira karşılığında davadan vazgeçmemizi istediler. F.’yi aradım, ‘20 bin lira istiyorum’ dedi. Öyle deyince ‘Ben bıçaklandım. Ben de istiyorum. Bunlar bize rahatlıkla ulaşabiliyor. Başımıza bir şey gelmesin’ dedim. F.E.’den şikâyetçi olacağım. Yalan beyan veriyor. Parayı az buldu. Şüphelilerden şikâyetçi olalım diye onu ben zorlamıştım.”