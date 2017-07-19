Genç kadına kabusu yaşattı: İğrenç ifadeler

GEÇEN şubat ayında merkez Aktarhüssam Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Timurtaşpaşa otobüs duraklarında inip evine giden S.H'nin (35) peşine bir kişi takıldı. Bir süre genç kadını takip eden şüpheli, ardından cinsel saldırıda bulundu. Direnç gösterilmesi üzerine bu sefer şüpheli, genç kadını darp ederek uzaklaştı.Genç kadının polise haber vermesi üzerine güvenlik kameralarını inceleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Hasan U. (23) olduğunu tespit etti. Bir çok suçtan kaydı bulunan şüpheli Çekirge semtinde gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

“KADININ BAĞIRMASI ÜZERİNE KAÇTIM”

Sanık hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kişiyi hürriyetinden mahrum kılma’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Sanık, “Olay gecesi uyuşturucu kullandım. Yürüdüğüm sırada genç kadını gördüm. Takip ettim ve alt geçitte sıkıştırdım. Kadın bana karşı koyup, ayağıma tekme ile vurdu. Bu sırada bir adamın bağırması üzerine kaçtım” dedi.

9 YIL HAPİS CEZASI

Genç kadın, işten çıkıp eve gittiğini, alt geçitte sanığın saldırısına uğradığını ifade ederek şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden mahrum kılma suçlarından sanığa 9 yıl hapis cezası verdi.