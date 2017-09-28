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Genç kadın yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Adana’da, 27 yaşındaki genç kadın yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kadına çarpan, kadın sürücü yanında bulunduğu kişiyle yer değiştirerek olay yerinden otomobille hızla kaçarak ayrıldı

Genç kadın yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Adana’da, 27 yaşındaki genç kadın yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kadına çarpan, kadın sürücü yanında bulunduğu kişiyle yer değiştirerek olay yerinden otomobille hızla kaçarak ayrıldı

28 Eylül 2017 Perşembe 07:45
Genç kadın yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
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OLAY, Yüreğir İlçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Fatma Durak yolun karşısına geçmek istedi. Durak tam karşıya geçtiği sırada plakası ve sürücü belirlenemeyen kırmızı renkteki bir otomobil hızla çarptı. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Genç kadına yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durak’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Genç kadına çarpan araç sürücüsünün, kadın olduğu öğrenilirken çarptıktan sonra yanında bulunan bir erkekle yer değiştirdi. Kadınla yer değiştiren ismi öğrenilemeyen kişi, şoför koltuğuna oturduktan olay yerinden kaçtı.
Polis kaçan şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor. 

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Anahtar Kelimeler:
AdanaGençOtomobilKadın Sürücü
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