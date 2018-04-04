Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Stresliyken Yedikleriniz Değil, Stresin Kendisi Kilo Yapıyor
Stresliyken Yedikleriniz Değil, Stresin Kendisi...
Günlük Burç Yorumu - 4 Nisan 2018 Çarşamba
4 Nisan Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 4 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Google bir servisini tamamen kaldırıyor
Google bir servisini tamamen kaldırıyor

Genç hemşirenin feci ölümü! Gece yarısı bu halde buldular

Mersin'de kullandığı otomobille birlikte yoldan çıkarak sulama havuzuna düşen 29 yaşındaki hemşire hayatını kaybetti. Havuzun derin sularına gömülen otomobil itfaiye ekiplerince çıkarılırken, araç içerisinde bulunamayan genç hemşirenin cesedi, dalgıçların uzun süren aramaları sonucu bulundu

Genç hemşirenin feci ölümü! Gece yarısı bu halde buldular

Mersin'de kullandığı otomobille birlikte yoldan çıkarak sulama havuzuna düşen 29 yaşındaki hemşire hayatını kaybetti. Havuzun derin sularına gömülen otomobil itfaiye ekiplerince çıkarılırken, araç içerisinde bulunamayan genç hemşirenin cesedi, dalgıçların uzun süren aramaları sonucu bulundu

04 Nisan 2018 Çarşamba 07:58
Genç hemşirenin feci ölümü! Gece yarısı bu halde buldular
banner404


EDİNİLEN bilgiye göre, Şehi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Müslüme Gökdemir (29) yönetimindeki 33 EKL 94 plakalı otomobil, merkez Toroslar ilçesi Gözne yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki sulama havuzuna düştü. 

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Tarım amaçlı kullanılan sulama havuzunda kaybolan otomobil, Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ve itfaiye ekiplerince halat bağlanarak sudan çıkarılırken, araç içerisinde sürücüye rastlanmadı. 

Bunun üzerine dalgıçlar havuz içerisinde aramalarını sürdürürken, diğer ekipler ise sürücünün camdan fırlamış olma ihtimaline karşı çevrede araştırma yaptı. Dalgıçların yaklaşık 3.5 saat süren çalışmasının ardından Gökdemir'in cesedi, sulama havuzunun derinliklerinde bulunarak çıkarıldı. 

Bu arada acı haberi alarak olay yerine gelen genç hemşirenin annesi fenalık geçirirken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
MersinHemşire
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gizli patronu bankacı çıktı! 5 restoran ve 17 tarla satın almış
Gizli patronu bankacı çıktı! 5 restoran ve 17 tarla satın almış
"Afrin'den geldik" deyip askeri kimlikle dolandırıcılık yaptılar
"Afrin'den geldik" deyip askeri kimlikle dolandırıcılık yaptılar
Dev projenin temelini atan iki liderden düşman çatlatan kare
Dev projenin temelini atan iki liderden düşman çatlatan kare

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim