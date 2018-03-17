Genç çift, alacak kavgasında dövüldü

OLAY, saat 03.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Cihan T. ve eşi Hazal Dilara T., 01 RY 404 plakalı otomobille seyir halindeyken aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan 4 kişi ile karşılaştı.
Trafikte başlayan tartışma otomobillerin yol kenarına çekilmesiyle kavgaya dönüştü. Kavgada Ömer Cihan T. ve eşi Hazal Dilara T., ismi henüz belirlenemeyen kişilerce yol ortasında dövüldü.
Bir otelin güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri dövülen çifti ambulansa alarak ilk müdahalelerini yaptı. Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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