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Genç astsubay, evinde ölü bulundu

Manisa'nın Akhisar İlçesinde, 25 yaşındaki Astsubay Yusuf Ziya Coşkun, evinde ölü bulundu

Genç astsubay, evinde ölü bulundu

Manisa'nın Akhisar İlçesinde, 25 yaşındaki Astsubay Yusuf Ziya Coşkun, evinde ölü bulundu

30 Eylül 2016 Cuma 18:26
Genç astsubay, evinde ölü bulundu
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AKHİSAR'A 10 kilometre uzaklıktaki Akselendi Mahallesindeki Akhisar Hava Meydan Komutanlığında görevli, astsubay Yusuf Ziya Coşkun, bu sabah işe gitmeyince arkadaşları şüphelenip, durumu 112 ve polise bildirdi. Bunun üzerine Astsubay Coşkun'un Paşa Mahallesi, 145 Sokaktaki evine giden ekipler, çilingir yardımıyla içeri girdiklerinde yatağında ölü buldu. Yalnız yaşayan ve en son telefonda nişanlısıyla görüştüğü belirlenen Astsubay Coşkun'un kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılırken, cesedi polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Akhisarlı Esra Ay ile 4 aydır nişanlı olan Coşkun'un cenazesinin, yarın Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi İstanbul'a gönderileceği bildirildi.
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