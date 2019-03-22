GENAR: Sandığa gitme 7-8 puan düşük olacak galiba

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, Habertürk TV canlı yayınında yerel seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "AK Parti'de 38'den 50'ye kadar bir esneklik var. AK Parti oyları muhalefetin saiki ile değişmiyor" diyen Aktaş, şöyle devam etti: "Kendisinin yüzde 40'a yakın bir oyu sabit duruyor. Ekonomi şaha kalktığı zaman 50'ye kadar çıkıyor, 40'a kadar düşüyor. Yerelde refleksler daha farklı. Orada hem parti, hem aday, hem rakibin durumu, bazen de iktidara mesaj vermek isteyen insanlar bunu yerel seçimde yaparlar. O kadar çok değişken var ki…

'ARTIK BELEDİYE BAŞKANLARININ İKİ FONKSİYONU VAR'

Artık belediye başkanlarının iki fonksiyonu var. Bir, klasik hizmetleri yapmak, iki, kent liderliği yapmak. İstanbul acaba, sanayi-turizm kenti mi olacak, kültür kenti mi olacak? Kent liderliği vatandaşın geleceğini de etkileyecek. Adaylar arasında sadece Binali Bey'de kent liderliğine dair emareler gördüm.

'KARARSIZLAR İKTİDAR PARTİSİNDE OLUR'

Kararsızlar doğal olarak her zaman daha çok iktidar partisinde olur. Eleştirilen her zaman iktidar partisidir. Muhalefet partilerinin Erdoğan'ı yenmek gibi bir idealleri var, 15 yıldır yenemediler. Bir önceki seçime bakın, Türkiye'deki seçimler birinci derece Almanların derdiydi. Dünya sisteminin bazı unsurlarının da bir amacı var. Hepsinde iktidar partisini yenmek gibi yüksek bir motivasyon var."