Gemiden atılan bidonlardan uyuşturucu çıktı

MERSİN 'NİN Silifke ilçesinde liman girişinde bir gemiden atılan 8 bidon içerisinde 214 kilogram esrar ile 11 bin uyuşturucu hap bulundu, 5 kişi gözaltına alındı Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Lübnan'dan Mersin Silifke ilçesine giden ticari bir gemiden Seka Limanı girişinde denize 8 bidon atıldığı bilgisine Taşucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerinin desteğiyle yapılan operasyonda, Sahil Güvenlik botu tarafından denizdeki 8 bidon çıkarıldı.Yapılan incelemede, bidonlarda kalıplar halinde 214 kilogram esrar ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.Gemideki 4 kişilik mürettebat ile 1 tır şoförü gözaltına alındı.