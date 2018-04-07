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Gelini böyle almaya geldi! Gören şoke oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, tarım araçları satan bir iş yerinin sahibi, gelin almaya 15 traktörlük düğün konvoyu ile gitti

Gelini böyle almaya geldi! Gören şoke oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, tarım araçları satan bir iş yerinin sahibi, gelin almaya 15 traktörlük düğün konvoyu ile gitti

07 Nisan 2018 Cumartesi 20:06
Gelini böyle almaya geldi! Gören şoke oldu
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İŞ adamı Hasan Güner (26), Konak Mahallesi Sarıgöl Avcılar Lokali  Parkı'ndaki düğünle evleneceği Tuba Ünlü'yü (21) almaya, kendi iş yeri ve  çevresinden temin ettiği 15 traktörden oluşan konvoyla gelinevine gitti.

Damadı traktör üzerinde gören gelin ve yakınları, bir süre şaşkın  yaşadı. Daha sonra damadın kullandığı traktöre gelinliğiyle binen Ünlü, konvoyla  ilçede tur attı. Görenlerin büyük ilgisini çeken konvoyu, bazı kişiler cep  telefonlarıyla kaydetti.

"DÜĞÜNÜ UNUTULMAYACAK ŞEKİLDE YAPMAK İSTEDİM"

Damat Hasan Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, düğününü  unutulmayacak bir şekilde yapmak istediği için traktörlerden oluşan konvoyla  gelin almaya gittiğini söyledi. Gelinin traktörlerden haberi olmadığını vurgulayan Güner, "Biz zaten  traktör işleriyle uğraşmaktayız. Traktör bu bölgenin geçim kaynağı olduğundan  araba yerine traktörle gelin almaya giderek eşime sürpriz yaptım." dedi.

Gelin Tuba Ünlü ise düğün konvoyunun heyecanını ikiye katladığını dile  getirerek "Eşim gerçekten sürpriz yaptı. Zaten traktör işiyle uğraşıyordu. Çok da  güzel oldu." ifadelerini kullandı.Gelin ve damat, daha sonra düğün salonuna gitti.

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Anahtar Kelimeler:
ManisaSarıgölTarım Araçları
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