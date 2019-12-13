Gelecek Partisi'nin tanıtımına damga vuran kare! El ele poz verdiler

BİLKENT Otel'de düzenlenen tanıtım toplantısındaki konuşmasına "Bugün, 'Gelecek milletimizindir, gelecek Türkiye'nindir' diyerek partimizin kuruluşunu ilan ediyoruz." diye başlayan Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi. Yeni kurulan partinin kurucuları arasında yer alan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşi Erol Olçok ile oğlunu şehit veren Nihal Olçok, Davutoğlu'yla tokalaştı.

PARTİLİLERLE TOKALAŞTI

Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulu listesinde yer alan Nihal Olçok, Gelecek Partisi'nin tanıtımına katıldı. Davutoğlu ile Olçok'un tokalaştığı anlar ise objektiflere yansıdı.

DAVUTOĞLU HAYATA GEÇİRECEKLERİNİ ANLATTI

Davutoğlu, siyasetlerinin temel felsefesinin "geleneğe saygılı özgürlükçülük", siyasetlerinin temelinin "insan onurunu korumak ve yüceltmek" olduğunu dile getirerek,siyasi yöntem ilkelerinin "kapsayıcılık" olduğunu, buna göre "çoğunlukçuluğa karşı çoğulcu" bir yaklaşımı hayata geçireceklerini anlattı.Siyasetlerinin vicdani ilkesinin de "din ve inanç özgürlüğü" olduğunu belirten Davutoğlu, bu kapsamda temel ilkelerinin "özgürlükçü laik ve çoğulcu din anlayışı" olduğuna işaret etti.Alevi ve gayrimüslim vatandaşların sorunlarına da değinen Davutoğlu, eşit yurttaşlık hakkı ve demokratik uzlaşı temelinde çözüm bulacaklarını söyledi. Davutoğlu, "Dini ya da seküler hiçbir yapının devlet içinde ayrıcalıklı bir konum elde etmesine müsaade edilmeyecektir." ifadesini kullandı.

KURUCULAR KURULU'NDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

150 kişinin yer alacağı Kurucular Kurulu'nda Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan, eski AK Parti milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Karar Gazetesi eski yazarı ve Mavi Marmara yolcularından Hakan Albayrak, Belediye Başkanı Halil Kulak, Nihal Olçok, Bayram Zilan, İl Eminiyet eski Müdürü Mevlüt Demir, bir dönem Başbakanlık başdanışmanlığı da yapmış olan Etyen Mahçupyan gibi çeşitli alanlarda tanınmış simalar yer alacak. Öte yandan Romanların, Alevilerin, Kürtlerin, Çerkezlerin, Trakyalıların temsiline de önem verildiği belirtildi.

PARTİNİN LOGOSU

Partinin logosunda ise yeşil renkli çınar yaprağı yer alıyor. Parti logosunun anlamı, çınar yaprağı kadimliği, kadim kültüre ve köklere bağlılığı, ilkelerinde sağlam durmayı, geleneği tasvir ediyor.

Sağlık, eğitim, çevre, aile konularındaki yaklaşımlarını da anlatan Davutoğlu, şunları söyledi:

"Hedefimiz, kadın ve erkeğin birbirine rağmen değil, birbirine güç veren destekçiler olarak hayatın her alanında yan yana ve birlikte yol almalarını sağlamaktır. Partimiz ırk, dil, inanç ve sınıf temelli ayrımcılıkların karşısında durduğu gibi cinsiyet ayrımcılığının da karşısında fırsat eşitliği prensibiyle durmaktadır. Demokratik ve müreffeh bir topluma ulaşma hedefi ile kadınların hayatlarına ilişkin tercihlerini özgürce yapabilecekleri sosyal, siyasal ve ekonomik ortamın oluşması sağlanacaktır."

"İLKEMİZ NEZAKETTİR"

Siyasi söylem ilkelerinin de "gerçekçi vizyonerlik" olduğunun altını çizen Davutoğlu, "Siyasi iletişim ilkemiz nezakettir. Siyaset dilimiz insan onuruna ve özel hayatın mahremiyetine saygı temeline dayanmaktadır. İnsan onuruna doğrudan saldırı niteliği taşıyan tahkir, küçük görme, aşağılama, hakaret ve nefret dili aramızda barınamaz ve hangi gerekçeyle olursa olsun meşru gösterilemez. Bugün siyasi hayatımızda halkımızın en çok özlediği nitelik seviyeli ve nazik bir siyaset dilidir. Siyasi muhataplarımız bize karşı hangi dili kullanırsa kullansın bu temel ilkeden asla taviz vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi davranış ilkelerinin ise "ahlaki tutarlılık ve şeffaflık" olduğunu belirten Davutoğlu, siyasi icraat ilkelerinin "ortak akıl ve katılımcılık" olduğunu dile getirdi.

Davutoğlu, toplumsal düzen anlayışlarınıntemel ilkesinin ise "adalet" olduğuna vurgu yaparak, bu kapsamda yapacakları icraatları anlattı.

"EHLİYET, LİYAKAT VE EMANET"

Güçler ayrılıgˆının garanti altına alınmasının önemine dikkati çeken Davutoğlu, "Türkiye'nin en eski tartışmalarından birisi ülkemizin tam demokratik, özgürlükçü ve sivil yeni bir anayasaya kavuşmasıdır. Demokratik bir anayasa olmadan, Türkiye'nin müreffeh ve demokratik bir geleceği olmayacaktır. Partimiz, milletimizin hak ettiği yeni anayasanın mümkün olan en geniş katılımla sıfırdan yazılması gerektiğini savunmaktadır." diye konuştu.

Her türlü vesayetten arındırılmış demokratik bir parlamenter sistemi savunduklarını söyleyen Davutoğlu, siyasal sistem tercihlerinin "katılımcı demokrasi" olduğunu belirterek, siyasi partiler kanununda yapacakları icraatları aktardı.

Ahmet Davutoğlu, devlet yönetiminde temel ilkelerinin "ehliyet, liyakat ve emanet", ekonomi alanındaki temel hedeflerinin ise "adil ve sürdürülebilir refah" olduğunu bildirdi.

"TEMEL HEDEFİMİZ..."

Dış politikadaki temel ilkelerinin çok boyutlu barış diplomasisi olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Bu ilke doğrultusunda milletimizin uluslararası alanda onurlu bir yer edinmesi temel hedefimizdir. Hem dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelerin hem de dış politikamızın bugüne kadarki seyrinin esaslı bir muhasebesi yapılarak Türkiye'nin çıkarlarını koruyan değer-odaklı bir yaklaşım benimsenecektir." dedi.

Davutoğlu, dış politikanın ülke içi siyasi rekabetin değil, Türkiye'nin çıkarlarının konusu olması gerektiğini düşündüklerini dile getirerek, "Türkiye'nin, 21. yüzyılda dünyadaki saygın yerini koruması ve daha da geliştirmesi için demokratik değerlere yaslanan, küresel kamplara sıkışmayan, dünyada yaşanan jeopolitik dönüşümü dikkate alan ve bölgesel kısır döngülere itibar etmeyen bir dış politika perspektifine sahip olmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.