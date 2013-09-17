'Geleceğimiz eğitime bağlı'

'ÖĞRETMENLERİN GÖREVİ BÜYÜK'

Eğitim sisteminin milli ve çağdaş normlar üzerine oturtulması gerektiğini dile getiren Atalay, eğitimde oluşan muğlaklığın ortadan kalkması gerektiğini belirtti. Atalay, "Bu noktada öğretmenlerimize, ülkemizi güvenli geleceğe taşıyacak, yarınlarımızın teminatı sevgili öğrencilerimize, ailelerine ve bütün toplumumuza büyük sorumluluk düşüyor" diye konuştu.

Hareket Partisi () İlçe Başkan Yardımcısı, 2013-2014Öğretim Yılı’nın başlaması dolayısıyla bir açıklama yaptı. Yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlere, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını dileyen Atalay, yeni eğitim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Atalay, "Milletlerin kaderlerini aldıkları eğitim ve kültürleri tayin eder. Bir ülkenin geleceği, göreceği eğitime bağlıdır" dedi.