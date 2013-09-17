'Geleceğimiz eğitime bağlı'

MİLLİYETÇİ
Hareket Partisi (MHP
) İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Duran Atalay
, 2013-2014 Eğitim
Öğretim Yılı’nın başlaması dolayısıyla bir açıklama yaptı. Yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlere, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını dileyen Atalay, yeni eğitim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Atalay, "Milletlerin kaderlerini aldıkları eğitim ve kültürleri tayin eder. Bir ülkenin geleceği, göreceği eğitime bağlıdır" dedi.
'ÖĞRETMENLERİN GÖREVİ BÜYÜK'
Eğitim sisteminin milli ve çağdaş normlar üzerine oturtulması gerektiğini dile getiren Atalay, eğitimde oluşan muğlaklığın ortadan kalkması gerektiğini belirtti. Atalay, "Bu noktada öğretmenlerimize, ülkemizi güvenli geleceğe taşıyacak, yarınlarımızın teminatı sevgili öğrencilerimize, ailelerine ve bütün toplumumuza büyük sorumluluk düşüyor" diye konuştu.
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Son Güncelleme: 17.09.2013 01:18
eğitim ama nasıl bir eğitim onu da açıklarmısınız. karanlık ortaçağ eğitim sistemi istediğiniz belli ama açıklayamıyorsunuz.neden ağzınızdan atatürk devrim ve ilkelerine göre eğitim istiyoruz cümlesi çıkmıyor.abd nin sözleşmeli memurları
doğru da, nasıl bir eğitim istiyoruz? efsanelerin, önyargıların,bağnazlığın merkezde olduğu mu aklın ve bilimin merkezde olduğu bir eğitim mi? yanıtı atatürk vermiş zaten: "hayatta en hakıkı mürşit ilimdir, fendir."