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"Gel vur burayı, ondan sonra 'barış' de, olmaz olsun böyle barış"

Suriye operasyonuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lafa geldiği zaman, 'Barış, barış, barış.' Bu nasıl barış? Gel vur burayı ondan sonra 'barış' de. Olmaz olsun böyle barış." dedi

"Gel vur burayı, ondan sonra 'barış' de, olmaz olsun böyle barış"

Suriye operasyonuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lafa geldiği zaman, 'Barış, barış, barış.' Bu nasıl barış? Gel vur burayı ondan sonra 'barış' de. Olmaz olsun böyle barış." dedi

16 Nisan 2018 Pazartesi 13:22
"Gel vur burayı, ondan sonra 'barış' de, olmaz olsun böyle barış"
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Global Girişimcilik Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin Suriye'deki hedefleri vurmasını değerlendirerek, "Tutturdukları tek şey var kimyasal silah kullanıldığı için vurduk. Niye sadece kimyasal silahı değerlendiriyorsunuz? Konvansiyonel silahı niye değerlendirmiyorsunuz? Kimyasal silahla 1 kişi öldüyse konvansiyonel silahla 10 öldü" diye konuştu.

"SURİYE'DE YAŞANANLARI NEYLE İZAH EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir otelde gerçekleştirilen Global Girişimcilik Kongresi'nde konuştu. Suriye'deki duruma dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de yaşananları neyle izah edeceğiz. Suriye'de 7 yıldır bir süreç var. Bu süreç içerisinde bu emperyal güçler acaba Suriye'den ne kadar insanı kendi ülkelerine çekip aldılar. Almadılar. Ama Türkiye 3.5 milyon insanı barındırıyor" dedi.

"BÖYLE ADALET OLUR MU?"

"Peki onlar ne yaptı?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar geldiler kimyasal silah dediler vurdular. O çocuklar bize geliyor. O çocukların ne halde olduğunu ben görüyorum. Diğerleri görmüyor. Tutturdukları tek şey var kimyasal silah kullanıldığı için vurduk. Niye sadece kimyasal silahı değerlendiriyorsunuz, konvansiyonel silahı niye değerlendirmiyorsunuz. Kimyasal silahla 1 kişi öldüyse konvansiyonel silahla 10 öldü. Sadece kimyasal silahlarla öldürülenlere bak böyle adalet olur mu?

"OLMAZ OLSUN BÖYLE BARIŞ"

Bunu birçok kez gündeme getirdiğimiz halde kimsenin umurunda değil. Gelin bu dünyada yeni bir barışın temelini atalım. Böyle rastgele bu ülkelere bombaları yağdırmayalım. Varil bombalarını yağdırmayalım. Bunun bedelini çıkarttığımız zaman bu kadar büyük rakamların kullanıldığı, öbür tarafta sefaletin yüzdüğü dünya reva mıdır? Lafa geldiği zaman barış. Nasıl barış. Gel vur burayı sonra barış de. Olmaz olsun böyle barış. Dürüst olalım, samimi olalım.

"GELİN ONLARA YENİ ŞEHİRLER KURALIM"

Biz 31 milyar dolar Türkiye'deki mülteciler için harcama yaptık. Peki dünyadan size bir şey gelmedi mi. Şu anda AB'nin bize verdiği söz var 3 artı 3 milyar avro. Bizim hesaplara gelen rakam 1.850 milyar avro. Diyorlar ki bir o kadar da geliyor. Ben gelene bakarım. Bütün bunlara rağmen biz o mültecileri gelse de gelmese de misafir etmeye devam edeceğiz. Birçok tekliflerimiz oldu. Gelin bizim sınırımızda olur Suriye tarafında olur onlara yeni şehirler kuralım" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
SuriyeOperasyonABD
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