Geceye damga vuran olay! Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
TRT World Citizen tarafından düzenlenen ödül törenine katılan Emine Erdoğan, dünyaca ünlü şarkıcı Yusuf İslam'la sohbet eden Haluk Levent'in imdadına yetişti. Erdoğan, Levent'in ifade edemediği cümlelerin çevrisini yaptı.
CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TRT bünyesinde 2017 yılında kurulan sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen tarafından bu yıl ikincisi Hasköy İplik Fabrikasında düzenlenen ödül törenine katıldı.Ödül töreninin hemen öncesinde verilen yemekte bir görevli, Haluk Levent'in yanına gelerek Yusuf İslam'ın kendisi ile tanışmak istediğini belirtti. Haluk Levent de "Tabii ki" deyip Yusuf İslam'ın oturduğu yere doğru gidip onunla tanıştı ve sohbet etmeye başladı.
DEVREYE EMİNE ERDOĞAN GİRDİ
Haluk Levent İngilizce olarak bir şeyler anlatmaya çalışırken hemen araya Emine Erdoğan girerek Haluk Levent'in ifade edemediği cümlelerin çevirisini yaptı.Haluk Levent Yusuf İslam'a "sizin lisa lisa şarkınızı çok dinlerdim" dedi. Emine Erdoğan da "Evet ben de çok dinlerdim" dedi.
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