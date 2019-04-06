Geçersiz oyların sayım işlemi tamamlandı, kazanan belli oldu

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK), yeniden oyların sayılmasına karar verdiği Kırklareli'de tamamlanan sayımlarla bağımsız belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre 112 oy farkla Belediye Başkanlığı'nı kazandı.

KESİMOĞLU, 17 BİN 176 OY ALDI

Kırklareli'nde pazar günü yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı ve bağımsız başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 17 bin 176, Saray İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı.

Bulut, arada bulunan 248 oyla ilgili İlçe Seçim Kurulu'na başvurup, geçerli sayılacak oyların da geçersiz sayıldığını savunarak 170 sandığın tekrar sayılmasını için itirazda bulundu.

170 SANDIK YENİDEN SAYILDI

İtiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu, 170 sandaki oyların yeniden sayılmasına karar verdi. İlçe Seçim Kurulu'nun kararına Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İtiraz üzerine İl Seçim Kurulu'nun oyların tekrar sayılması kararını, gerekli bulmadığı için iptal etti.

İl Seçim Kurulu'nun, Kırklareli'nde oyların sayılması gerekli bulmadığı kararına MHP'li Derya Bulut, YSK'ya itirazda bulundu. İtiraz üzerine YSK, İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırarak, Kırklareli'ndeki toplam 170 sandıkları oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

112 OY FARKLA KAZANDI

Perşembe günü saat 21.00'de yeniden başlayan oy sayım işlemi bugün saat 17.15 sıralarında tamamlandı ve Kesimoğlu, 112 oy farkla resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2019, 18:25