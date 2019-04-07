Geçersiz oylarda son durum: 39 ilçede kime kaç oy yazıldı?

Geçersiz oyların sayıldığı İstanbul seçimleriyle ilgili olarak son rakamlar AK Parti tarafından paylaşıldı. YSK verilerine göre; yeniden sayımların sonucunda AK Parti'ye 14 bin 456 CHP'ye 3 bin 485 oy yazıldı. CHP ile AK Parti arasındaki fark 16 bin 442'ye indi.