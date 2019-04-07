Geçersiz oylarda son durum: 39 ilçede kime kaç oy yazıldı?

Geçersiz oyların sayıldığı İstanbul seçimleriyle ilgili olarak son rakamlar AK Parti tarafından paylaşıldı. YSK verilerine göre; yeniden sayımların sonucunda AK Parti'ye 14 bin 456 CHP'ye 3 bin 485 oy yazıldı. CHP ile AK Parti arasındaki fark 16 bin 442'ye indi.

Geçersiz oylarda son durum: 39 ilçede kime kaç oy yazıldı?
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İSTANBUL'da Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış kıran kırana devam ediyor. AK Parti'nin 39 ilçede yaptığı itirazların ardından sayımların yüzde 70'i sona erdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sayımlara ilişkin son bilgileri paylaştı. YSK verilerini paylaştığını söyleyen Yavuz; AK Parti'ye 14 bin 456, CHP'ye 3 bin 485 oy yazıldığını söyledi.

FARK 16 BİN 442

Oyların yeniden sayılmasıyla fark 16 bin 442'ye indi.

39 İLÇEDE KİME KAÇ OY YAZILDI

Adalar: AK Parti5 CHP 0

Arnavutköy: AK Parti1419 CHP -361

Ataşehir: AK Parti 253 CHP 52

Avcılar: AK Parti 354 CHP 148

Bağcılar: AK Parti 1649 CHP 243

Bahçelievler: AK Parti -62 CHP -78

Bakırköy: AK Parti -55 CHP 103

Başahşehir: AK Parti 350 CHP -51

Bayrampaşa: AK Parti 596 CHP 172

Beşiktaş: AK Parti 100 CHP 168

Beykoz: AK Parti 754 CHP 219

Beylikdüzü: AK Parti -12 CHP 276

Beyoğlu: AK Parti 403 CHP 22

Büyükçekmece: AK Parti 174 CHP 50

Çatalca: AK Parti 178 CHP -25

Çekmköy: AK Parti 14 CHP-265

Esenyurt: AK Parti 308 CHP 225

Esenler: AK Parti 269 CHP 157

Eyüpsultan: AK Parti 492 CHP 250

Fatih: AK Parti 312 CHP 120

Gaziosmanpaşa: AK Parti 139 CHP -32

Güngören: AK Parti 643 CHP 80

Kadıköy: AK Parti 72 CHP 354

Güngören: AK Parti 643 CHP 80

Kartal: AK Parti 270 CHP -65

Kağıthane: AK Parti 140 CHP -65

Maltepe: AK Parti 791 CHP -265

Küçükçekmece: AK Parti 1338 CHP 88

Sancaktepe: AK Parti 158 CHP 88

Pendik: AK Parti 484 CHP -89

Şile: AK Parti-9 CHP 182

Sarıyer: AK Parti 194 CHP 69

Şişli: AK Parti 186 CHP 39

Silivri: AK Parti -195 CHP -59

Sultangazi: AK Parti -60 CHP 97

Sultanbeyli: AK Parti 642 CHP 150

Tuzla: AK Parti 677CHP -83

Ümraniye: AK Parti 1074 CHP 256

Üsküdar: AK Parti 326 CHP 256

Zeytinburnu: AK Parti 75 CHP -73

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