Geçersiz oylarda son durum: 39 ilçede kime kaç oy yazıldı?

İSTANBUL'da Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış kıran kırana devam ediyor. AK Parti'nin 39 ilçede yaptığı itirazların ardından sayımların yüzde 70'i sona erdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sayımlara ilişkin son bilgileri paylaştı. YSK verilerini paylaştığını söyleyen Yavuz; AK Parti'ye 14 bin 456, CHP'ye 3 bin 485 oy yazıldığını söyledi.
FARK 16 BİN 442
Oyların yeniden sayılmasıyla fark 16 bin 442'ye indi.
39 İLÇEDE KİME KAÇ OY YAZILDI
Adalar: AK Parti5 CHP 0
Arnavutköy: AK Parti1419 CHP -361
Ataşehir: AK Parti 253 CHP 52
Avcılar: AK Parti 354 CHP 148
Bağcılar: AK Parti 1649 CHP 243
Bahçelievler: AK Parti -62 CHP -78
Bakırköy: AK Parti -55 CHP 103
Başahşehir: AK Parti 350 CHP -51
Bayrampaşa: AK Parti 596 CHP 172
Beşiktaş: AK Parti 100 CHP 168
Beykoz: AK Parti 754 CHP 219
Beylikdüzü: AK Parti -12 CHP 276
Beyoğlu: AK Parti 403 CHP 22
Büyükçekmece: AK Parti 174 CHP 50
Çatalca: AK Parti 178 CHP -25
Çekmköy: AK Parti 14 CHP-265
Esenyurt: AK Parti 308 CHP 225
Esenler: AK Parti 269 CHP 157
Eyüpsultan: AK Parti 492 CHP 250
Fatih: AK Parti 312 CHP 120
Gaziosmanpaşa: AK Parti 139 CHP -32
Güngören: AK Parti 643 CHP 80
Kadıköy: AK Parti 72 CHP 354
Güngören: AK Parti 643 CHP 80
Kartal: AK Parti 270 CHP -65
Kağıthane: AK Parti 140 CHP -65
Maltepe: AK Parti 791 CHP -265
Küçükçekmece: AK Parti 1338 CHP 88
Sancaktepe: AK Parti 158 CHP 88
Pendik: AK Parti 484 CHP -89
Şile: AK Parti-9 CHP 182
Sarıyer: AK Parti 194 CHP 69
Şişli: AK Parti 186 CHP 39
Silivri: AK Parti -195 CHP -59
Sultangazi: AK Parti -60 CHP 97
Sultanbeyli: AK Parti 642 CHP 150
Tuzla: AK Parti 677CHP -83
Ümraniye: AK Parti 1074 CHP 256
Üsküdar: AK Parti 326 CHP 256
Zeytinburnu: AK Parti 75 CHP -73