Geçersiz oylar sayılmaya devam ederken merak edilen soru da yanıt buldu

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin oy sayımlarında usulsüzlük yapıldığı yönündeki itirazı sonrası YSK,oyların yeniden sayımına karar verdi.

YSK, İL SEÇİM KURULU KARARINI KALDIRDI

AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulunun geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurulları harekete geçti.

SAYIM İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor.

PEKİ SAYIM İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

İstanbul Şişli'de yeniden sayılan oyların hakim ve tüm parti temsilcileri huzurunda nasıl sayıldığı ise kameralara yansıdı.