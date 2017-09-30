Gecekonduda yangın çıktı

EDİNİLEN bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Altındağ’da Bentderesi Caddesi’nde bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Gecekondudan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.